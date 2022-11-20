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Поліція показала наслідки обстрілів Нікополя

Поранені місцеві мешканці, пошкоджено багатоповерхівки і школа.

Поліція показала наслідки обстрілів Нікополя
Фото: МВС

Національна поліція України документує наслідки ворожих ударів у місті Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомила пресслужба МВС у Телеграмі.

“Під обстрілами перебували житлові квартали Нікополя. Мішенню росіян стали житлові будинки. Є поранені цивільні мешканці. Окупанти вели вогонь з реактивних систем залпового вогню”, – йдеться у повідомленні. 

Пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школа, коледж, господарчі споруди, гаражі, автівки, газогони, дорожнє покриття. 

На місцях влучань працюють слідчі та криміналісти, які оглядають місця обстрілів, збирають речові докази та документують наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ РФ.

Фото: МВС
Фото: нікополь дніпропетровська область руйнування обстріли
Фото: МВС
Фото: МВС

Нагадаємо, з Нікополя, де проживало близько 110 тисяч осіб, виїхало 70% мешканців

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