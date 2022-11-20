В Укренерго повідомили про фейковий телеграм-канал щодо "відключень світла"

Низка телеграм-каналів та ботів поширює фейкову інформацію про нібито створений телеграм-канал Укренерго для сповіщення про відключення світла.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Це чергова брехня. Її мета – збурити людей, втомлених відключеннями електроенергії, які застосовуються як вимушений захід внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури ракетними ударами ворога. Інформацію про впровадження планових чи аварійних відключень в Україні ми щодня публікуємо на офіційній сторінці Укренерго у Facebook та на офіційному телеграм-каналі", – повідомляють у компанії.

Крім цього, в Укренерго зазначили, що НЕК не володіє інформацією, про відключення саме на вашій вулиці та будинку. "Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обласним енергокомпаніям обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.

Нагадаємо, що НЕК "Укренерго" оприлюднило дані щодо відключень електроенергії 20 листопада.