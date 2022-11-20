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Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада

Додаткові аварійні відключення не прогнозуються

Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Фото: Макс Требухов

НЕК "Укренерго" оприлюднило деталі відключень електроенергії 20 листопада.

Як ідеться в повідомленні пресслужби компанії, у всіх регіонах України з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення.

В Укренерго додали, що додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

"Вже сьогодні нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання. Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати рашисти, атакуючи ракетами наші енергоооб’єкти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Президента Володимира Зеленського, найбільше проблем з електрикою в Києві та області, Одесі та область, Харкові та області, Черкасах, Чернігові, а також на Вінниччині, Тернопільщині й у інших регіонах.

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