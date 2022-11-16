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В Україні 16 листопада застосовуватимуть графіки погодинних відключень, - Укренерго

Українців закликали з розумінням ставитися до відключень та підготуватися до збільшення часу обмеження електропостачання.

В Україні 16 листопада застосовуватимуть графіки погодинних відключень, - Укренерго
Фото: kp.ua

Сьогодні, 16 листопада, в Україні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі НЕК "Укренерго".

Крім цього, додатково будуть застосовувати аварійні відключення.

"Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", - зазначили в компанії.

Українців закликали з розумінням ставитися до відключень та підготуватися до збільшення часу обмеження електропостачання.

Нагадаємо, за інформацією Офісу Президента, зафіксували влучання у 15 обʼєктів інфраструктури.

Станом на ранок 16 листопада електроенергію повернули більшості абонентів, в яких вона була відключена внаслідок учорашніх російських ударів.

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