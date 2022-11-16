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СБУ назвала російських військових, які можуть бути причетні до ракетного обстрілу України 15 листопада

За фактами обстрілу нашої держави відкрили 17 нових кримінальних проваджень.

СБУ назвала російських військових, які можуть бути причетні до ракетного обстрілу України 15 листопада
Фото: bulgarianmilitary.com

У Службі безпеки України назвали російських військових ,які можуть бути причетні до ракетного обстрілу нашої держави 15 листопада.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

"За однією з версій, що зараз перевіряється у Службі безпеки, до обстрілу, ймовірно, причетні військовослужбовці 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, який входить до складу 22-ї важкої авіаційної бомбардувальної дивізії", - зазначили в спецслужбі.

За словами очільника СБУ Василя Малюка, також вивчають іще декілька версій, в одній із них фігурує 52-ий важкий бомбардувальний полк РФ.

Наразі співробітники спецслужби працюють над тим, аби встановити всі обставини та конкретних виконавців ракетних ударів. 

"Уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправлено на експертизи", ˗ зазначив Малюк.

В СБУ за фактами обстрілів зареєстрували 17 нових кримінальних проваджень. Зокрема, щодо обстрілів у Київській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях.

Нагадаємо, за вчорашню добу Росія вдарила по Україні майже сотнею ракет. 73 вдалося збити. Також українські захисники знищили 10 "шахедів"

Зафіксували влучання у 15 обʼєктів інфраструктури.

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