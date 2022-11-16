​За минулу добу ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів і збили 75 крилатих ракет, - Генштаб

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 630 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 82 710 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.11 орієнтовно склали:

особового складу - близько 82710 (+630) осіб ліквідовано;

танків - 2871 (+10);

бойових броньованих машин - 5797 (+24);

артилерійських систем - 1860 (+10);

РСЗВ - 393 (+0);

засоби ППО - 209 (+1);

літаків - 278 (+0);

гелікоптерів - 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1525 (+14);

крилаті ракети - 3474 (+75);

кораблі / катери -16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4360 (+9);

спеціальна техніка - 160 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, на півдні ЗСУ знищили два склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках.