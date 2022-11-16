​За минулу добу ЗСУ знищили ще 630 російських окупантів і збили 75 крилатих ракет, - Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 630 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 82 710 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 82710 (+630) осіб ліквідовано;
- танків - 2871 (+10);
- бойових броньованих машин - 5797 (+24);
- артилерійських систем - 1860 (+10);
- РСЗВ - 393 (+0);
- засоби ППО - 209 (+1);
- літаків - 278 (+0);
- гелікоптерів - 261 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1525 (+14);
- крилаті ракети - 3474 (+75);
- кораблі / катери -16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4360 (+9);
- спеціальна техніка - 160 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, на півдні ЗСУ знищили два склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках.