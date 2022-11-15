Сили оборони ліквідували ще 710 окупантів

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 15 листопада орієнтовно склали 82 080 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 710 окупантів.
Також захисники знищили 13 танків, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Інші втрати:
- бойових броньованих машин – 5773 (+25)
- артилерійських систем – 1850 (+11)
- РСЗВ – 393 (+0)
- засоби ППО – 208 (+2)
- літаків – 278 (+0)
- гелікоптерів – 261 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2)
- крилаті ракети – 399 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4351 (+35)
- спеціальна техніка – 160 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.