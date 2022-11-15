Сили оборони ліквідували ще 710 окупантів

Також знищено 13 танків і 11 артилерійських систем.

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Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 15 листопада орієнтовно склали 82 080 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 710 окупантів.

Також захисники знищили 13 танків, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати:

бойових броньованих машин – 5773 (+25)

артилерійських систем – 1850 (+11)

РСЗВ – 393 (+0)

засоби ППО – 208 (+2)

літаків – 278 (+0)

гелікоптерів – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2)

крилаті ракети – 399 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 4351 (+35)

спеціальна техніка – 160 (+0).

Фото: Генштаб ЗСУ в фейсбук

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.