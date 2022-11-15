Більшість країн G20 мають намір засудити війну в Україні, але драфт документу не містить згадки про агресію Росії, – Bloomberg

Більшість країн Group of 20 мають намір засудити війну Росії в Україні. Про це йдеться у проєкті спільної заяви, розробленому для саміту на Балі, пише Bloomberg.

У заяві цитується дискусія на саміті про вплив конфлікту на світову економіку. Документ стосується "війни в Україні", але не "війни Росії в Україні", і є компромісом у формулюванні, покликаним змусити якомога більше лідерів G20 підписати його.

Проєкт містить формулювання: "більшість членів рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона спричиняє величезну людську боротьбу та посилює нинішню вразливість міжнародної фінансової системи", пише Financial Times.

Засудження ядерних погроз підтримають всі країни. Документ мають підписати після двох днів саміту.

Раніше дипломатичні джерела говорили, що спільне комюніке G20, яке мали б погодити всі сторони, є малоймовірним, оскільки Індонезія натомість наполягає на декларації лідерів.

Крім того, учасники саміту відмовляться від спільного фото – щоб не стояти поруч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, який очолив російську делегацію. Путін участі в заході не братиме ні персонально, ні онлайн.

Президент України Володимир Зеленський виступав за допомогою відеозвʼязку. Він озвучив 10 пропозицій української формули миру, що сприятимуть якнайшвидшому припиненню розвʼязаної Росією війни.