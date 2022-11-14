МСЗ України закликало Сербію не дозволяти мовлення Russia Today

МЗС нагадало, що в будь-який момент RT може почати розхитувати ситуацію в самій Сербії.

Як повідомляють ЗМІ, влада Сербії розглядає моживість дозволу на мовлення Russia Today.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Закликаємо Белград не ухвалювати таке рішення. Надання дозволу на мовлення Russia Today не відповідатиме курсу Сербії на здобуття членства в ЄС, який раніше запровадив санкції проти цього російського пропагандистського ресурсу”, - йдеться у повідомленні.

Ніколенко зазначив, що в ефірах Russia Today регулярно виправдовується агресія проти України та лунають заклики до геноциду українців, а сам цей ресурс не має нічого спільного зі свободою слова та журналістикою.

Пропаганда та дезінформація, які поширює цей канал, не підуть на користь сербському суспільству.

“Сербський уряд також має розуміти, що в будь-який момент RT може почати розхитувати ситуацію в самій Сербії”, - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, СБУ викрила чотирьох ворожих інтернет-агітаторів у Чернігівській і Дніпропетровській областях. Серед затриманих – іноземний блогер, який працював на заборонений російський телеканал Russia Today і нав'язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу.