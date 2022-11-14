На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
ГоловнаСвіт

МСЗ України закликало Сербію не дозволяти мовлення Russia Today

МЗС нагадало, що в будь-який момент RT може почати розхитувати ситуацію в самій Сербії.

МСЗ України закликало Сербію не дозволяти мовлення Russia Today
Фото: korrespondent.net

Як повідомляють ЗМІ, влада Сербії розглядає моживість дозволу на мовлення Russia Today

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Закликаємо Белград не ухвалювати таке рішення. Надання дозволу на мовлення Russia Today не відповідатиме курсу Сербії на здобуття членства в ЄС, який раніше запровадив санкції проти цього російського пропагандистського ресурсу”, - йдеться у повідомленні.

Ніколенко зазначив, що в ефірах Russia Today регулярно виправдовується агресія проти України та лунають заклики до геноциду українців, а сам цей ресурс не має нічого спільного зі свободою слова та журналістикою. 

Пропаганда та дезінформація, які поширює цей канал, не підуть на користь сербському суспільству.

“Сербський уряд також має розуміти, що в будь-який момент RT може почати розхитувати ситуацію в самій Сербії”, - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, СБУ викрила чотирьох ворожих інтернет-агітаторів у Чернігівській і Дніпропетровській областях. Серед затриманих – іноземний блогер, який працював на заборонений російський телеканал Russia Today і нав'язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також