Україна повернулася обличчям до Азії

Україна нарешті повноцінно запрацювала з Азією. Наша держава стала першою країною центрально-східного регіону Європи, яка приєднається до Договору про співробітництво з Асоціацією країн Південно-Східної Азії (АСЕАН). Наразі серед ключових завдань – розширення присутності у величезному Азійському регіоні, причому і дипломатичної, і політичної.

Фото: EPA/UPG Під час саміту ASEAN у Пномпені, Камбоджа, 12 листопада 2022 р.

Поки українці святкували звільнення Херсона від російського окупанта, тема відносин з Україною стала однією з головних для лідерів південноазіатських країн, які зібралися у столиці Камбоджі – місті Пномпень.

Упродовж кількох останніх днів тут відбулася низка самітів, які концентруються навколо об’єднання 10 країн регіону (Брунею, В’єтнаму, Індонезії, Камбоджі, Лаосу, Малайзії, М’янми, Сінгапуру, Таїланду та Філіппін) – Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Темою цьогорічних зустрічей було визначено гасло «АСЕАН у дії: відповідь на спільні виклики», що передбачало пошук шляхів подолання пандемії, кліматичних змін, безпекових загроз і розгляд, зокрема, питання повномасштабної війни Росії проти України, яка вплинула і на далекий Азійський регіон.

Уперше до таких зустрічей членів АСЕАН запросили українську делегацію на чолі з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Він так само став першим українським топдипломатом, який відвідав Камбоджу.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

LB.ua раніше писав, що плани активізації партнерства з АСЕАН теперішнє українське керівництво розробляло давно, втім практичній реалізації завадила пандемія коронавірусу. Із затримкою на понад два роки Україна поставила свій підпис під «Інструментом про приєднання до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії». Україна стала першою країною з Центральної Європи, яка приєдналася до цього основоположного документа АСЕАН.

Договір, фактично, є статутним документом АСЕАН і проголошує її керівні принципи, головні з яких:

• повага до суверенітету;

• невтручання у внутрішні справи інших держав;

• відмова від погрози силою і застосування сили;

• мирне врегулювання конфліктів у регіоні;

• співробітництво, націлене на результат.

Підписати цей документ може лише держава, яка отримала згоду усіх 10 членів АСЕАН. Тепер разом з Україною таких підписантів вже пів сотні.

Застосування цих принципів на практиці дозволило країнам регіону подолати наслідки тривалих регіональних воєн, що точилися ще пів століття тому. Учасники АСЕАН таким чином навчилися вибудовувати консенсус по всім питанням через складний, проте часто неформальний процес перемовин, консультацій і зустрічей. Це і є так званий «азіатський шлях», або шлях «тихої дипломатії», що дозволяє лідерам АСЕАН унеможливлювати ескалацію. Дехто в Азії вбачає такий підхід придатним до «глобального управління конфліктами», а отже можливим у застосуванні щодо війни, яку веде РФ проти України.

Фото: mfa.gov.ua Під час візиту до Камбоджі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав від імені України Інструмент про приєднання до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії.

Натомість, критики говорять, що ці принципи працюють лише в азіатських державах, спираючись на їх культурні норми та розуміння. Ба навіть в самій Азії працюють далеко не завжди – отже було годі сподіватися, що організація дійде спільного знаменника щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Якщо судити по голосуванням в Генасамблеї ООН, члени АСЕАН розколоті навпіл. Соціалістичний В’єтнам і ЛНДР (Лаоська Народно-Демократична Республіка) утримуються під час голосувань за резолюції щодо України, також іноді це робить Таїланд. Решта ж голосує переважно на підтримку нашої держави – дипломати М’янми при ООН роблять це, до речі, всупереч позиції теперішнього уряду своєї ж країни, яка перебуває під контролем військової хунти. Показова й позиція Камбоджі, влада якої була у тісних стосунках з комуністами В’єтнаму, але у питанні України тепер проводить самостійну політику. І навіть пообіцяла надіслати до України команду камбоджійських саперів – ці фахівці вважаються одними з найкращих у світі спеціалістів з розмінування.

Отже, зважаючи на такий розклад в АСЕАН, в українських дипломатів є багато роботи. Дмитро Кулеба провів 13 особистих зустрічей з лідерами інших країн у Пномпені, дав прес-конференцію, яку висвітлювали представники близько сотні азіатських ЗМІ.

«Ажіотаж довкола України величезний… Всі запитували про наші наміри, про плани та про стратегію. Деякі навіть не можуть зрозуміти, як нам вдаються ці перемоги, як нам вдається бити росіян і звільняти нашу територію. Тому що в їхній свідомості це у принципі неможливо. Я їм пояснював – ми не боїмося, ми залишили свій страх і саме тому ми віримо в перемогу, і ми обов’язково переможемо. А ви ж маєте для себе обирати де ви хочете буди – на стороні переможців, чи переможених. Для деяких це зрозумілий сигнал. Для деяких це страшно – бо вони інвестували у відносини з Росією», – заявив глава українського МЗС.

Фото: mfa.gov.ua Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Камбоджі.

Зважаючи на такий розкол серед членів АСЕАН, Україна, вочевидь, зробить пріоритетом економічну співпрацю і розширення своєї дипломатичної присутності у Південно-Східній Азії. Дмитро Кулеба вже оголосив про плани відкрити посольство на Філіппінах та встановити дипломатичні відносини з Папуа-Новою Гвінеєю. Виявилося, що в тій далекій країні міністром закордонних справ нещодавно став етнічний українець – Джастін Ткаченко, який народився в Австралії. Два міністри домовилися підписати договір про дипломатичних відносини.

Під час саміту АСЕАН стало відомо, президента Зеленський призначив посла України в Індонезії Василя Гамяніна новим постійним представником нашої держави при АСЕАН. У відповідь на питання LB.UA Василь Гамянін сказав, що нові повноваження дозволять йому вести повноцінний діалог з представниками усіх країн-членів організації та її партнерів.

«Це, фактично, вперше за 30 років, коли міністр Дмитро Кулеба і весь уряд президента Володимира Зеленського повернувся обличчям до Азії, а також Африки та Латинської Америки. Себто до регіонів, яким не приділялося належної уваги», – сказав Василь Гамянін, згадавши особливо про розроблену МЗС Азійську стратегію, якою тепер керуються вітчизняні дипломати.

«Тепер, як партнер АСЕАН, Україна може вести діалог з таких питань, як збереження в цьому регіоні зони вільної від ядерної зброї, продовольча безпека, забезпечення економічної стабільності в регіоні в цілому. Ми закладаємо до нашої стратегії «win-win» співпрацю, співпрацю з обопільним виграшем, співпрацю де є лише здорова конкуренція і вона не додає в цьому регіоні конфліктності. А це важлива передумова і до політичної співпраці. Себто виграємо ми, виграє АСЕАН і виграє ціла Азія», – сказав дипломат.

Фото: youtube Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Індонезія Василь Гамянін

За останніми даними, торгівля з АСЕАН складає приблизно $3 млрд на рік. Держави АСЕАН найбільше імпортували з України зернові культури та чорні метали, Україна імпортувала переважно промислові товари з АСЕАН. «Це наші потенційні ринки. І це ті країни, що можуть стати нашими стратегічними партнерами, адже ідеологічно, економічно та політично ми маємо багато спільного», – впевнений Василь Гамянін.

Цікаво, що наслідком останньої серії зустрічей між лідерами АСЕАН та їх партнерами у Пномпені стало визнання за Сполученими Штатами статусу стратегічного партнера АСЕАН. Раніше такий статус дістали декілька країн та організацій, серед них Китай, Індія та Росія, а також Євросоюз.

АСЕАН таким чином намагається балансувати між впливовими світовими гравцями. Це вдається не завжди і не кожного разу, адже США та Китай бачать в АСЕАН важливого партнера, проте кожен по-своєму.

Так, США, делегацію яких у Пномпені очолив президент Джо Байден, намагалися переконати південно-азійських партнерів у тому, що відносини з АСЕАН посідають центральне місце у «Індо-Тихоокеанській стратегії». Ця доктрина теперішньої адміністрації має на меті стримування впливу з боку Пекіна, і частина членів АСЕАН розділяє американські застереження щодо Китаю.

Фото: EPA/UPG Президент США Джо Байден вітається з президентом Індонезії Джоко Відодо (справа) та прем’єр-міністром Камбоджі Хун Сен під час саміту АСЕАН у Пномпені, Камбоджа, 12 листопада 2022 р.

Натомість окрім проголошення певних принципів США, особливо починаючи від президента Трампа, насправді скоротили відносини з АСЕАН. Свідченням цього став вихід США з Транстихоокеанського партнерства (ТТП). Також адміністрація Байдена почала формувати у регіоні нові альянси, такі як AUCUS, і прагне залучити до них деяких членів і партнерів з АСЕАН.

На противагу Китай суттєво наростив свою економічну присутність у регіоні. Саме КНР тепер є головним торговим партнером не тільки для цілого АСЕАН, але і для кожної з 10 країн членів об’єднання. Китай наполягає на економічній співпраці з АСЕАН, хоче розширяти зону вільної торгівлі. Натомість Пекін також заявляє, що в його інтересах щоб АСЕАН дотримувалася «стратегічної автономії». Таким чином китайці натякають країнам – учасницям організації, щоб ті не обирали для себе на чиїй стороні бути, себто не підігравали США.

Байден намагався переконати учасників 17-го Східноазійського саміту, що США не прагнуть до конфронтації з Китаєм, навіть попри те, що вбачають в ньому конкурента. Байден також сказав лідерам АСЕАН, що вони мають визначитися і щодо «російської брутальної війни проти України», яка має вже глобальні наслідки. РФ вирішила у відповідь заблокувати ухвалення спільної декларації Східноазійського саміту у Пномпені через засудження у ній війни, що веде РФ проти України.

Наразі український тиждень в Азії триватиме. Вже достеменно відомо, що питання України буде у фокусі саміту лідерів країн «Групи Двадцяти» (G20), який розпочнеться 15 листопада на Індонезійському острові Балі. Там президент Джо Байден обговорить наслідки російської агресії для цілого світу вже безпосередньо з китайським лідером Сі Цзіньпіном, а також під час своїх зустрічей з керівниками урядів Великобританії Ріші Сунком та Італії Джоржією Мелоні.