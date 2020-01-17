Зеленский смотрит на Юго-Восточную Азию

В ходе посещения министр провел совещание с руководителями дипломатических представительств Украины в данном регионе, что может свидетельствовать о том, что визит президента может охватить сразу несколько стран, а также быть увязан с планами Киева укрепить сотрудничество с региональными организациями.

По сообщению наших источников, в нынешнем году возможен визит Президента Украины в страны Юго-Восточной Азии. Предположительно, что с этими планами связан официальный визит главы украинского внешнеполитического ведомства Украины Вадима Пристайко в Сингапур с 13 по 14 января.

Из Киева в Лондон через Сингапур

Украинский министр отправился в Юго-Восточную Азию с блиц визитом, несмотря на продолжающееся расследование обстоятельств гибели украинского Боинга над Ираном. Однако уже 15 января Вадим Пристайко был в Лондоне для того, чтобы участвовать в работе по созданию международной группы по координации помощи жертвам этой трагедии.

Фото: twitter.com/VPrystaiko Вадим Пристайко во время встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянлуном, 13 января

Официальный визит в Азию в такой напряженный период можно объяснить важными событиями, которые произойдут в этом регионе в ближайшие месяцы.

Если вспомнить президентство Петра Порошенко, то в 2014 году он совершил свой первый официальный визит в Юго-Восточную Азию именно в Сингапур. Возможно, что Владимир Зеленский также использует эту страну, как отправную точку. Хотя не исключено, что азиатский тур будет включать и другие страны. По нашим данным, среди них наверняка будет Вьетнам.

В Сингапуре Вадима Пристайко поразила «#SmartNation». Таким хэштегом он отметил у себя в Twitter самое сильное впечатление от страны. Умная нация – “это шире, чем перевод в цифру государственных услуг”, - написал он, очевидно намекая на задачу правительства членом, которого он является, создать «государство в смартфоне». В Сингапуре – это «своеобразный цифровой фен-шуй в масштабах нации. Это технологии, которые служат идее общественной гармонии. Полезный опыт для Украины», - заключил министр.

Фото: twitter.com/VPrystaiko

Однако, его основные встречи касались вопросов делового сотрудничества и политических отношений. За два дня он успел встретиться со своим сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном, министром торговли и министром внутренних. Вадим Пристайко был принят сингапурским премьер-министром Ли Сянь Луном, а также имел встречи с представителями деловых кругов, с которыми договорился о проведении в азиатской стране украинско-сингапурского бизнес-форума в нынешнем году. Он сообщил о подписании меморандумов о сотрудничестве между Советом экспортеров и инвесторов при МИД Украины и Сингапурско-китайской Торгово-промышленной палатой, а также между Малой академией наук Украины и Научным центром Сингапура.

Еще одним мероприятием стало проведение конференции руководителей дипломатических ведомств Украины в странах региона. Для участия в ней прибыли пять дипломатов, которые представляют Украину в Сингапуре, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме и Индонезии. В зону ответственности некоторых из этих посольств входят еще по несколько государств региона, где постоянных представительств Украины нет. А посол Украины в Индонезии Владимир Пахиль еще представляет Украину в региональной Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Подружиться с АСЕАН

Наверняка к этой организации и будет приковано внимание украинских дипломатов в регионе в текущем году. Все пять стран ЮВА, в которых находятся наши посольства, входят в АСЕАН, поэтому координация между ними необходима.

В рамках АСЕАН и в регионе в целом происходят достаточно важные и актуальные для развития Украины процессы.

Так, 10 стран участниц АСЕАН начали договариваться о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли, которая бы охватила не только всю Юго-восточную Азию, но также Китай, Индию, Австралию, Японию и Южную Корею. Этот проект известный как «Всестороннее региональное экономическое партнерство» (RCEP) по задумке создателей объединил бы 15 стран и половину человечества, а по экономической мощи представлял бы треть мирового ВВП.

Фото: КП Во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Ряд государств наставал на быстром подписании соответствующего соглашения. За счет региональной экономической интеграции они стремились компенсировать потери, которые возникли для их экспорта в результате китайско-американской торговой войны. Однако на саммите лидеров в ноябре прошлого года в Бангкоке соглашение о RCEP не было подписано, поскольку Индия высказала свои опасения: при создании такой зоны дешевый китайский импорт может навредить местному бизнесу в странах Азии.

Теперь же уже известно, что большинство стран не намерено отступать от этой мега-идеи. В феврале переговоры возобновятся, и лидеры готовы выйти на соглашение. При этом даже без участия Индии соглашение позволит генерировать дополнительно 137 млрд долларов для всех стран-участниц. С Индией, рост ВВП «блока» составит 171 млрд долларов.

Впрочем, эксперты особо отмечают, что ценность RCEP не только в возможности реальной экономической интеграции, но и в гибком и уважительном к партнерам политическом диалоге, который снимает многие старые противоречия, накопившиеся между странами региона за последние десятилетия.

По поводу создания зоны свободной торговли со странами Азии в Киеве можно услышать противоречивые мнения. Украинские чиновники скорее склонны поддержать «индийское» мнение об угрозе дешевого импорта на фоне растущего негативного сальдо в торговле. Хотя в то же время они признают: Азия наиболее перспективный регион для продвижения украинских товаров - место, где мы «недоторговываем», а попросту теряем свою прибыль.

В политическом же плане Киев давно присматривается к структуре АСЕАН. Так еще в ходе визита в Малайзию в 2017 году тогдашний президент Петр Порошенко выразил заинтересованность Украины к сотрудничеству с АСЕАН и, как он позже отметил, получил одобрение своих планов от представителей Азии. Но практических результатов у Киева за два последующих года не было.

Фото: president.gov.ua

Вьетнам - страна, которая в данное время председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, надеется, что определенные результаты по RCEP и другим важным региональным вопросам будут достигнуты к очередному саммиту АСЕАН, запланированному на 6-9 апреля 2020 года. Возможно, что визит украинского лидера в регион приурочат к данному событию.

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Повод поучаствовать в этом саммите у Владимира Зеленского есть. По нашим данным, Киев обсуждает с АСЕАН идею присоединения к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-восточной Азии от 1976 года. Ранее этот документ определял отношения между странами-членами АСЕАН, но потом стал открытым для подписания странами, которые находятся вне азиатского региона.

Присоединение к договору может стать первым шагом к формализации диалога и партнерстве Киева с одной из важнейших региональных организаций Азии. В политическом и международном плане - это может дать Киеву дополнительную поддержку, поскольку основными принципами, закрепленными в данном Договоре, является отстаивание суверенитета, независимости и территориальной целостности.

При правильном политическом позиционировании в регионе Киев мог бы получить поддержку от тех региональных государств, которые еще хорошо помнят свой трагический путь выхода из колониальной зависимости, помнят, какую цену они за это заплатили.