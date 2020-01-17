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Зеленский смотрит на Юго-Восточную Азию

По сообщению наших источников, в нынешнем году возможен визит Президента Украины в страны Юго-Восточной Азии. Предположительно, что с этими планами связан официальный визит главы украинского внешнеполитического ведомства Украины Вадима Пристайко в Сингапур с 13 по 14 января.

В ходе посещения министр провел совещание с руководителями дипломатических представительств Украины в данном регионе, что может свидетельствовать о том, что визит президента может охватить сразу несколько стран, а также быть увязан с планами Киева укрепить сотрудничество с региональными организациями.

Из Киева в Лондон через Сингапур

Украинский министр отправился в Юго-Восточную Азию с блиц визитом, несмотря на продолжающееся расследование обстоятельств гибели украинского Боинга над Ираном. Однако уже 15 января Вадим Пристайко был в Лондоне для того, чтобы участвовать в работе по созданию международной группы по координации помощи жертвам этой трагедии.

Вадим Пристайко во время встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянлуном, 13 января
Фото: twitter.com/VPrystaiko
Вадим Пристайко во время встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянлуном, 13 января

Официальный визит в Азию в такой напряженный период можно объяснить важными событиями, которые произойдут в этом регионе в ближайшие месяцы.

Если вспомнить президентство Петра Порошенко, то в 2014 году он совершил свой первый официальный визит в Юго-Восточную Азию именно в Сингапур. Возможно, что Владимир Зеленский также использует эту страну, как отправную точку. Хотя не исключено, что азиатский тур будет включать и другие страны. По нашим данным, среди них наверняка будет Вьетнам.

В Сингапуре Вадима Пристайко поразила «#SmartNation». Таким хэштегом он отметил у себя в Twitter самое сильное впечатление от страны. Умная нация – “это шире, чем перевод в цифру государственных услуг”, - написал он, очевидно намекая на задачу правительства членом, которого он является, создать «государство в смартфоне». В Сингапуре – это «своеобразный цифровой фен-шуй в масштабах нации. Это технологии, которые служат идее общественной гармонии. Полезный опыт для Украины», - заключил министр.

Фото: twitter.com/VPrystaiko

Однако, его основные встречи касались вопросов делового сотрудничества и политических отношений. За два дня он успел встретиться со своим сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном, министром торговли и министром внутренних. Вадим Пристайко был принят сингапурским премьер-министром Ли Сянь Луном, а также имел встречи с представителями деловых кругов, с которыми договорился о проведении в азиатской стране украинско-сингапурского бизнес-форума в нынешнем году. Он сообщил о подписании меморандумов о сотрудничестве между Советом экспортеров и инвесторов при МИД Украины и Сингапурско-китайской Торгово-промышленной палатой, а также между Малой академией наук Украины и Научным центром Сингапура.

Еще одним мероприятием стало проведение конференции руководителей дипломатических ведомств Украины в странах региона. Для участия в ней прибыли пять дипломатов, которые представляют Украину в Сингапуре, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме и Индонезии. В зону ответственности некоторых из этих посольств входят еще по несколько государств региона, где постоянных представительств Украины нет. А посол Украины в Индонезии Владимир Пахиль еще представляет Украину в региональной Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Подружиться с АСЕАН

Наверняка к этой организации и будет приковано внимание украинских дипломатов в регионе в текущем году. Все пять стран ЮВА, в которых находятся наши посольства, входят в АСЕАН, поэтому координация между ними необходима.

В рамках АСЕАН и в регионе в целом происходят достаточно важные и актуальные для развития Украины процессы.

Так, 10 стран участниц АСЕАН начали договариваться о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли, которая бы охватила не только всю Юго-восточную Азию, но также Китай, Индию, Австралию, Японию и Южную Корею. Этот проект известный как «Всестороннее региональное экономическое партнерство» (RCEP) по задумке создателей объединил бы 15 стран и половину человечества, а по экономической мощи представлял бы треть мирового ВВП.

Во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Фото: КП
Во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Ряд государств наставал на быстром подписании соответствующего соглашения. За счет региональной экономической интеграции они стремились компенсировать потери, которые возникли для их экспорта в результате китайско-американской торговой войны. Однако на саммите лидеров в ноябре прошлого года в Бангкоке соглашение о RCEP не было подписано, поскольку Индия высказала свои опасения: при создании такой зоны дешевый китайский импорт может навредить местному бизнесу в странах Азии.

Теперь же уже известно, что большинство стран не намерено отступать от этой мега-идеи. В феврале переговоры возобновятся, и лидеры готовы выйти на соглашение. При этом даже без участия Индии соглашение позволит генерировать дополнительно 137 млрд долларов для всех стран-участниц. С Индией, рост ВВП «блока» составит 171 млрд долларов.

Впрочем, эксперты особо отмечают, что ценность RCEP не только в возможности реальной экономической интеграции, но и в гибком и уважительном к партнерам политическом диалоге, который снимает многие старые противоречия, накопившиеся между странами региона за последние десятилетия.

По поводу создания зоны свободной торговли со странами Азии в Киеве можно услышать противоречивые мнения. Украинские чиновники скорее склонны поддержать «индийское» мнение об угрозе дешевого импорта на фоне растущего негативного сальдо в торговле. Хотя в то же время они признают: Азия наиболее перспективный регион для продвижения украинских товаров - место, где мы «недоторговываем», а попросту теряем свою прибыль.

В политическом же плане Киев давно присматривается к структуре АСЕАН. Так еще в ходе визита в Малайзию в 2017 году тогдашний президент Петр Порошенко выразил заинтересованность Украины к сотрудничеству с АСЕАН и, как он позже отметил, получил одобрение своих планов от представителей Азии. Но практических результатов у Киева за два последующих года не было.

Фото: president.gov.ua

Вьетнам - страна, которая в данное время председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, надеется, что определенные результаты по RCEP и другим важным региональным вопросам будут достигнуты к очередному саммиту АСЕАН, запланированному на 6-9 апреля 2020 года. Возможно, что визит украинского лидера в регион приурочат к данному событию.

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Повод поучаствовать в этом саммите у Владимира Зеленского есть. По нашим данным, Киев обсуждает с АСЕАН идею присоединения к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-восточной Азии от 1976 года. Ранее этот документ определял отношения между странами-членами АСЕАН, но потом стал открытым для подписания странами, которые находятся вне азиатского региона. 

Присоединение к договору может стать первым шагом к формализации диалога и партнерстве Киева с одной из важнейших региональных организаций Азии. В политическом и международном плане - это может дать Киеву дополнительную поддержку, поскольку основными принципами, закрепленными в данном Договоре, является отстаивание суверенитета, независимости и территориальной целостности.

При правильном политическом позиционировании в регионе Киев мог бы получить поддержку от тех региональных государств, которые еще хорошо помнят свой трагический путь выхода из колониальной зависимости, помнят, какую цену они за это заплатили. 

Алексей КовальАлексей Коваль, журналист-международник, китаевед
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