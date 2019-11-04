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Индия заблокировала создание крупнейшей ЗСТ в мире

Подписание соглашения перенесли на февраль.

Индия заблокировала создание крупнейшей ЗСТ в мире
Фото: air-tours.ru

Участникам трехдневного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке не удалось подписать соглашение о создании крупнейшей зоны свободной торговли в мире.

Об этом сообщил представитель правительства Таиланда, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что участники переговоров не смогли прийти к единому мнению из-за Индии, которая выразила обеспокоенность последствиями возможного притока недорогих китайских товаров для местных компаний.

"Индийская сторона выдвинула новые требования, которым "сложно соответствовать", - пояснил источник.

Подписание документа отложено до февраля 2020 года.

Инициатором соглашения о создании зоны свободной торговли был Пекин. Обсуждаемый документ затрагивает 10 стран-членов АСЕАН, а также Австралию, Индию, КНР, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию. Таким образом, соглашение охватывает страны, на долю которых приходится треть мировой экономики и почти половина населения планеты.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча ранее заявил, что подписание документа поспособствует экономическому росту, торговле и инвестициям. А МИД Китая заявил, что раннее заключение соглашения "создаст основу для экономической интеграции Восточной Азии".

В качестве гостя на саммите выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал к конкретным мерам по защите климата. В частности, по его слова, международному сообществу следует прекратить использовать уголь в качестве энергоносителя. "Миллиарды долларов денег налогоплательщиков недопустимо направлять на субсидирование получения электроэнергии из ископаемых видов топлива. Это приведет лишь к увеличению числа ураганов, тропических заболеваний и конфликтов", - добавил Гутерриш.

Он также добавил, что развитые страны должны помогать развивающимся в их попытках сократить выброс газов, наносящих ущерб климату.

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