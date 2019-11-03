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Францию охватил шторм "Амели": 140 тыс. домов остались без электричества

Порывы ветра достигают 163 км/час.

Францию охватил шторм "Амели": 140 тыс. домов остались без электричества
Фото: https://www.ladepeche.fr/

Запад Франции охватил шторм "Амели", в результате которого около 140 тысяч домохозяйств остались без электричества. Об этом сообщает BFMTV.

"Шторму был присвоен оранжевый код метеоопасности, действие которого распространилось на запад Франции вдоль побережья Атлантического океана и на близлежащие территории. Также на юго-востоке Франции ожидаются сильные дожди", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды на юго-западе страны 140 тысяч домохозяйств лишены электричества.

Порывы ветра достигают 163 км/час. В пострадавших от бури районах из-за подтоплений или упавших деревьев закрыты некоторые автотрассы. В регионе Новая Аквитания отменено или выполняется с запозданием движение региональных поездов.

Режим тревоги в связи с ухудшением погоды объявлен до второй половины дня воскресенья в 17 департаментах Франции.

Местные органы власти рекомендуют гражданам не пользоваться автомобилями.

Напомним, ранее в Крыму из-за шторма погибли шесть человек.

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