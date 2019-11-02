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Болгария готовит ноту протеста Франции в связи с высказыванием Макрона

Президент Франции заявил, что предпочтет легальных мигрантов из Африки, а не "нелегальные украинские или болгарские банды".

Болгария готовит ноту протеста Франции в связи с высказыванием Макрона
Фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева поручила внести ноту протеста в МИД Франции в связи с высказыванием президента Эммануэля Макрона по поводу мигрантов. Об этом сообщает Европравда со ссылкой на БГНЕС.

МИД Болгарии также вызвал на понедельник посла Франции Флоранс Робин для объяснений об "украинских и болгарских бандах", о которых Макрон говорил в интервью газете Valeurs Actuelles.

Ранее Министерство иностранных дел Украины также пригласило посла Франции для дачи объяснений по поводу высказываний Макрона.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, говоря в интервью консервативному правому еженедельнику Valeurs Actuelles о проблеме незаконной миграции, вспомнил об украинских нелегалах.

"Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции.

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