Болгария готовит ноту протеста Франции в связи с высказыванием Макрона

Президент Франции заявил, что предпочтет легальных мигрантов из Африки, а не "нелегальные украинские или болгарские банды".

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева поручила внести ноту протеста в МИД Франции в связи с высказыванием президента Эммануэля Макрона по поводу мигрантов. Об этом сообщает Европравда со ссылкой на БГНЕС.

МИД Болгарии также вызвал на понедельник посла Франции Флоранс Робин для объяснений об "украинских и болгарских бандах", о которых Макрон говорил в интервью газете Valeurs Actuelles.

Ранее Министерство иностранных дел Украины также пригласило посла Франции для дачи объяснений по поводу высказываний Макрона.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, говоря в интервью консервативному правому еженедельнику Valeurs Actuelles о проблеме незаконной миграции, вспомнил об украинских нелегалах.

"Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции.