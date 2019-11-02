Суд отказал Фруману в освобождении из-под домашнего ареста

Судья опасается , что бизнесмен может бежать из США, поскольку у него есть серьезные деловые связи в Украине.

В Нью-Йорке окружной суд отказал адвокату Игоря Фрумана в освобождении его клиента из-под домашнего ареста, куда он был помещен после задержания 9 октября. Об этом сообщает Reuters.

"Фруману нужно более свободно передвигаться, чтобы заботиться о своих трех детях школьного возраста. Нет никакого риска, что Фруман, проживавший в США 25 лет, и который в течение 15 лет является американским гражданином, сбежит из страны. У него вся жизнь в Соединенных Штатах", - аргументировал свое ходатайство адвокат Фрумана Тодд Бланш.

Он добавил, что любое утверждение, что Фруман пытался бежать из США, полностью ложно, поскольку он часто покупал билеты в один конец во время путешествий.

Однако окружной судья США Пол Эткен отказался освободить Фрумана, опасаясь, что он может бежать из страны, с учетом наличия у него серьезных деловых связей в Украине.

Напомним, Льва Парнаса и Игоря Фрумана арестовали вечером 9 октября. Сообщалось, что они якобы помогали Джулиани решать "украинский вопрос". Позже их взяли под стражу с возможностью внесения залога. 11 октября бизнесменов отпустили под миллионный залог.

В мае 2019 года украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал Фрумана и Парнаса "двумя аферистами" из США, которые приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как надо общаться с Владимиром Зеленским.

Оказалось, что эти бизнесмены - клиенты Джулиани, и по его совету они написали заявление на Коломойского в правоохранительные органы Украины.

Позже выяснилось, что Фруман и Парнас организовывали встречи Джулиани с представителями украинской власти. Темой этих разговоров были материалы следственных органов Украины о предполагаемой связи политической деятельности Байдена и работающей в Украине компании Burisma.

Федеральные прокуроры обвинили Фрумана и Парнаса в использовании подставной компании для пожертвования 325 тыс. долларов в поддержку штаба Трампа и в сборе денег для бывшего представителя США в Техасе Питса. Следствие подозревает, что эти деньги были переданы американским чиновникам с целью смещения посла США в Украине Мари Йованович.