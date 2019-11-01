Еврозона: новые лидеры и старые проблемы

Внешние и внутренние вызовы
Противостояние бездефицитной консервативной политики Германии с большей частью ЕС длится уже не один год. Однако разногласий внутри еврозоны с каждым днем становится все больше, и со временем они только усиливаются. Например, до сих пор неразрешенными остаются вопросы процедуры выхода из еврозоны, а также уровень контроля за соблюдением фискальных норм.
Две масштабных встряски – угроза “Grexit” и план “Новой Европы” Эммануэля Макрона не оставили долгосрочных решений. Если греческую проблему решили старыми способами (и оставили открытой дверь для такого решения в будущем), то французский президент безнадежно увяз во внутренней политике.
Нависает и Brexit – хотя экономические убытки для еврозоны даже в пессимистическом сценарии не превышают 0,5%, политическая неопределенность давит на регуляторы ведущих стран ЕС. Остаются также проблемы замедления темпов роста, хотя реальность и оказалась лучше прошлогодних прогнозов Всемирного Банка.
Наконец, остается проблема последствий торговых войн и технологического противостояния между США и Китаем. На фоне замедления темпов роста мировой экономики, война пошлин и санкций может ударить больно в первую очередь по странам ЕС.
Проблема №1
Главной же проблемой валютного блока Европы до сих пор остается Италия. Ирония в том, что в предыдущие два года именно Лагард указывала на Италию, как на главный источник риска для мировой экономики. Теперь же она стала чиновником, которая должна разрешить конфликт между Брюсселем и Римом.
Несмотря на то, что частично Италии удалось достигнуть компромисса с прошлым составом Еврокомиссии, третья экономика континентальной Европы до сих пор остается бомбой замедленного действия. Госдолг составляет 132% от ВВП страны, а прогнозы роста возвращаются к неутешительным показателям предыдущих лет.
На фоне жесткой внутренней политической борьбы и уже десятилетия предкризисного состояния отсутствие четкой позиции ЕС вызывает опасения. Если новым Еврокомиссии и ЕЦБ не удастся найти долгосрочное решение, то Италия в любой момент может выпасть из лимба стагнации в настоящий кризис.
Ненужные открытые двери
Уже пять лет “новая Европа” в лице Чехии, Польши и Венгрии обсуждает присоединение к валютному союзу. И если к Венгрии всегда оставались вопросы, то Польша и Чехия не переступают очередной порог ЕС по своей воле.
Если раньше центральноевропейские страны дипломатично выражались о неготовности войти в еврозону, то теперь польский премьер Матеуш Моравецкий прямым текстом говорит, что это не в интересах страны. Чехия продолжает амбивалентную политику, расхваливая еврозону и при этом абстрагируясь от шагов по присоединению к ней.
Все это говорит о сохранении недоверия не столько к европейской экономике, сколько к требованиям регулятора. Национальные правительства предпочитают оставить дополнительные рычаги внутри страны, поскольку никто наверняка не знает, как будет меняться политика ЕЦБ и на что готовы пойти лидеры ЕС, спасая отдельные экономики.
Чего ждать далее
Но самое главное, - что экономический рост еврозоны продолжает замедляться. The Financial Times пишет о “практически стагнации” в ЕС, пока годовые прогнозы роста сердца ЕС составляют чуть больше 1%. Формально еврозона отстает от EU28 всего на 0,3% (1,1% против 1,4%). Однако причиной тому - доля экономик еврозоны в общей структуре. В действительности Польша, Румыния и Чехия остаются среди лидеров роста, относительно неплохо идут дела и в Венгрии.
Замедление роста сопровождается и уменьшением инфляции. Экономический штиль ведет к более массивному инвестированию в нефинансовые активы, что уже привело к риску перегрева рынка недвижимости.
Все это не означает, что ЕС находится в предкризисном состоянии, однако показывает неутешительные тренды. Если раньше замедление роста коррелировало с увеличением устойчивости, то сейчас риски и стагнация идут плечом к плечу. Вторая и третья экономики континентальной Европы (Франция и Италия) находятся в зоне риска, и новым лидерам ЕС уже не удастся отложить решения в долгий ящик.
Несмотря на высокую зависимость и потенциальные риски, Украина имеет возможности воспользоваться стагнацией экономики крупнейшего валютного союза. На волне низкой инфляции и минусовых ставок высокорисковые экономики могут стать альтернативой внутренним инвестициям. Однако для этого нужно выиграть конкурентную борьбу с другими развивающимися рынками.