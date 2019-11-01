Еврозона: новые лидеры и старые проблемы

Это в первую очередь пугает немцев , которые многие годы ставят на консервативное регулирование сначала Бундесбанка, а потом и ЕЦБ. Однако практически все согласны – ЕС нужно решать накопившиеся проблемы и дисбалансы во взглядах разных стран. И в этом процессе будет участвовать не только ЕЦБ, но и новые Европарламент, Еврокомиссия и Европейский Совет.

До этого Лагард на протяжении 7 лет руководила Международным Валютным Фондом , а потому опыта кризисного менеджмента ей не занимать. Вместе с тем, новая глава ЕЦБ является сторонницей более тесного фискального союза в Евросоюзе. Более того, многие обозреватели ожидают , что Лагард может интенсифицировать политику валютного стимулирования, которую несмело начал прежний лидер Банка - Марио Драги.

Выборы в Европарламент прошли практически полгода назад, однако настоящая смена власти в ЕС только началась. 1 ноября главный регулятор блока, Европейский Центральный Банк (ЕЦБ), возглавила Кристин Лагард .

Внешние и внутренние вызовы

Противостояние бездефицитной консервативной политики Германии с большей частью ЕС длится уже не один год. Однако разногласий внутри еврозоны с каждым днем становится все больше, и со временем они только усиливаются. Например, до сих пор неразрешенными остаются вопросы процедуры выхода из еврозоны, а также уровень контроля за соблюдением фискальных норм.

Две масштабных встряски – угроза “Grexit” и план “Новой Европы” Эммануэля Макрона не оставили долгосрочных решений. Если греческую проблему решили старыми способами (и оставили открытой дверь для такого решения в будущем), то французский президент безнадежно увяз во внутренней политике.

Нависает и Brexit – хотя экономические убытки для еврозоны даже в пессимистическом сценарии не превышают 0,5%, политическая неопределенность давит на регуляторы ведущих стран ЕС. Остаются также проблемы замедления темпов роста, хотя реальность и оказалась лучше прошлогодних прогнозов Всемирного Банка.

Фото: EPA/UPG Прихильники *Брекзіту* вимагають пришвидчення процедури виходу з ЄС під час мітингу в Лондоні

Наконец, остается проблема последствий торговых войн и технологического противостояния между США и Китаем. На фоне замедления темпов роста мировой экономики, война пошлин и санкций может ударить больно в первую очередь по странам ЕС.

Проблема №1

Главной же проблемой валютного блока Европы до сих пор остается Италия. Ирония в том, что в предыдущие два года именно Лагард указывала на Италию, как на главный источник риска для мировой экономики. Теперь же она стала чиновником, которая должна разрешить конфликт между Брюсселем и Римом.

Несмотря на то, что частично Италии удалось достигнуть компромисса с прошлым составом Еврокомиссии, третья экономика континентальной Европы до сих пор остается бомбой замедленного действия. Госдолг составляет 132% от ВВП страны, а прогнозы роста возвращаются к неутешительным показателям предыдущих лет.

На фоне жесткой внутренней политической борьбы и уже десятилетия предкризисного состояния отсутствие четкой позиции ЕС вызывает опасения. Если новым Еврокомиссии и ЕЦБ не удастся найти долгосрочное решение, то Италия в любой момент может выпасть из лимба стагнации в настоящий кризис.

Ненужные открытые двери

Уже пять лет “новая Европа” в лице Чехии, Польши и Венгрии обсуждает присоединение к валютному союзу. И если к Венгрии всегда оставались вопросы, то Польша и Чехия не переступают очередной порог ЕС по своей воле.

Если раньше центральноевропейские страны дипломатично выражались о неготовности войти в еврозону, то теперь польский премьер Матеуш Моравецкий прямым текстом говорит, что это не в интересах страны. Чехия продолжает амбивалентную политику, расхваливая еврозону и при этом абстрагируясь от шагов по присоединению к ней.

Фото: EPA/UPG Cправа-налево: Президент Чехии Милош Земан, Словакии Андрей Киска, Венгрии Янош Адер и Польши Анджей и во время встречи глав государств Вышеградской группы в Штрбске Плесо, Словакия, 12 октября 2018.

Все это говорит о сохранении недоверия не столько к европейской экономике, сколько к требованиям регулятора. Национальные правительства предпочитают оставить дополнительные рычаги внутри страны, поскольку никто наверняка не знает, как будет меняться политика ЕЦБ и на что готовы пойти лидеры ЕС, спасая отдельные экономики.

Чего ждать далее

Но самое главное, - что экономический рост еврозоны продолжает замедляться. The Financial Times пишет о “практически стагнации” в ЕС, пока годовые прогнозы роста сердца ЕС составляют чуть больше 1%. Формально еврозона отстает от EU28 всего на 0,3% (1,1% против 1,4%). Однако причиной тому - доля экономик еврозоны в общей структуре. В действительности Польша, Румыния и Чехия остаются среди лидеров роста, относительно неплохо идут дела и в Венгрии.

Замедление роста сопровождается и уменьшением инфляции. Экономический штиль ведет к более массивному инвестированию в нефинансовые активы, что уже привело к риску перегрева рынка недвижимости.

Все это не означает, что ЕС находится в предкризисном состоянии, однако показывает неутешительные тренды. Если раньше замедление роста коррелировало с увеличением устойчивости, то сейчас риски и стагнация идут плечом к плечу. Вторая и третья экономики континентальной Европы (Франция и Италия) находятся в зоне риска, и новым лидерам ЕС уже не удастся отложить решения в долгий ящик.

Фото: EPA/UPG

Несмотря на высокую зависимость и потенциальные риски, Украина имеет возможности воспользоваться стагнацией экономики крупнейшего валютного союза. На волне низкой инфляции и минусовых ставок высокорисковые экономики могут стать альтернативой внутренним инвестициям. Однако для этого нужно выиграть конкурентную борьбу с другими развивающимися рынками.