Яременко не исключат из фракции из-за секс-скандала
Яременко не исключат из фракции из-за секс-скандала
Климкин "уверен" в военном ударе России по югу Украины
Климкин "уверен" в военном ударе России по югу Украины
Хорошковский стал консультантом Таможенной службы
Хорошковский стал консультантом Таможенной службы
Депутатка "Слуги народа" расплакалась из-за игнорирования ее правок
Депутатка "Слуги народа" расплакалась из-за игнорирования ее правок
Успеть до ноября. Как неприкосновенность Дубневича рассорила «Слуг»
Успеть до ноября. Как неприкосновенность Дубневича рассорила «Слуг»
Зеленского в Тернополе встретили криками "Позор"
Зеленского в Тернополе встретили криками "Позор"
Директор лесхоза в Харьковской области, которого Зеленский приглашал в ОП, задержан на взятке, - нардеп
Директор лесхоза в Харьковской области, которого Зеленский приглашал в ОП, задержан на взятке, - нардеп
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
ГлавнаяМир

Латвия запретила въезд в страну российскому певцу Лепсу

В феврале у артиста запланирован концерт в Риге.

Латвия запретила въезд в страну российскому певцу Лепсу
Григорий Лепс
Фото: www.bimru.r

Латвия внесла российского певца Григория Лепса в черный список, ему запрещен въезд в страну.

Об этом сообщил глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич, передает "Delfi".

Решение было принято на основании оценки органов безопасности и Закона об иммиграции. Лепсу запрещено въезжать на территорию Латвии на неопределённое время.

В феврале у Лепса запланирован концерт в Риге.

Ранее министр юстиции Янис Борданс раскритиковал министра внутренних дел Сандиса Гиргенса за то, что он не включил Лепса в черный список, а наоборот, посетил его концерт в Юрмале.

Напомним, в начале мая информагентство BNS сообщило, что Лепсу запрещен въезд в соседнюю Литву из-за предполагаемых связей с российским криминалитетом. Также во въезде в страну музыканту отказывал Израиль и Великобритания.

С 2013 года Лепс находится в "черном" списке Минфина США по подозрению в связях с одной из российских преступных группировок. Минфин утверждает, что Григорий Лепсверидзе связан в преступным синдикатом "Братский круг". По мнению американских следователей, Лепс мог быть курьером в этой мафиозной структуре. "Братский круг" считался преступной сетью, созданной на постсоветском пространстве и действующей в Европе, на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. Профилем деятельности группировки следователи назвали отмывание денег и торговлю наркотиками.

Лепс также входит в "черный список" и в Украине. В июне 2014 года он, говоря о войне РФ и Украины и об аннексии Крыма, заявил, что считает правильным все, что делает Владимир Путин.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также