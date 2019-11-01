Латвия запретила въезд в страну российскому певцу Лепсу

В феврале у артиста запланирован концерт в Риге.

Латвия внесла российского певца Григория Лепса в черный список, ему запрещен въезд в страну.

Об этом сообщил глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич, передает "Delfi".

Решение было принято на основании оценки органов безопасности и Закона об иммиграции. Лепсу запрещено въезжать на территорию Латвии на неопределённое время.

В феврале у Лепса запланирован концерт в Риге.

Ранее министр юстиции Янис Борданс раскритиковал министра внутренних дел Сандиса Гиргенса за то, что он не включил Лепса в черный список, а наоборот, посетил его концерт в Юрмале.

Напомним, в начале мая информагентство BNS сообщило, что Лепсу запрещен въезд в соседнюю Литву из-за предполагаемых связей с российским криминалитетом. Также во въезде в страну музыканту отказывал Израиль и Великобритания.

С 2013 года Лепс находится в "черном" списке Минфина США по подозрению в связях с одной из российских преступных группировок. Минфин утверждает, что Григорий Лепсверидзе связан в преступным синдикатом "Братский круг". По мнению американских следователей, Лепс мог быть курьером в этой мафиозной структуре. "Братский круг" считался преступной сетью, созданной на постсоветском пространстве и действующей в Европе, на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. Профилем деятельности группировки следователи назвали отмывание денег и торговлю наркотиками.

Лепс также входит в "черный список" и в Украине. В июне 2014 года он, говоря о войне РФ и Украины и об аннексии Крыма, заявил, что считает правильным все, что делает Владимир Путин.