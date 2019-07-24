Министр юстиции Латвии раскритиковал главу МВД за поход на концерт Лепса

Глава МВД на концерте в Юрмале сидел в первом ряду, "унижая латвийское государство".

Министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал главу латвийского МВД Сандиса Гиргенса за его посещение концерта российского певца Григория Лепса.

Об этом сообщило латвийское издание Jauns.

По словам Борданса, глава МВД на концерте в Юрмале сидел в первом ряду, "унижая латвийское государство".

"Это так же кричаще, как тот случай, когда Russia Today [в студии] Латвийского телевидения устроило шоу, чтобы унизить Латвию. Схожим образом министр внутренних дел сидел в первых рядах [на концерте Лепса], чтобы унизить латвийское государство", - цитирует Борданса "Делфи".

Кроме того, министр юстиции раскритиковал ведомство Гиргенса, поскольку оно не смогло обеспечить внесение российского исполнителя в "черный" список.

В начале мая информагентство BNS сообщило, что Лепсу запрещен въезд в соседнюю Литву из-за предполагаемых связей с российским криминалитетом.

Кроме того, с 2013 года Лепс находится в "черном" списке Минфина США по подозрению в связях с одной из российских преступных группировок. Также во въезде в страну музыканту отказывал Израиль и Великобритания.

Минфин США утверждает, что Григорий Лепсверидзе связан в преступным синдикатом "Братский круг". По мнению американских следователей, Лепс мог быть курьером в этой мафиозной структуре. "Братский круг" считался преступной сетью, созданной на постсоветском пространстве и действующей в Европе, на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. Профилем деятельности группировки следователи назвали отмывание денег и торговлю наркотиками.

Лепс входит в "черный список" и в Украине. В июне 2014 года он, говоря о войне РФ и Украины и об аннексии Крыма, заявил, что считает правильным все, что делает Владимир Путин.