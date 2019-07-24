Российский боксер скончался в США от травм после боя

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США на 29-м году жизни после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Бой состоялся 20 июля в Оксон Хилл, США.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Максим скончался. Не выдержало сердце", - сказали ТАСС представители команды спортсмена.

В Федерации бокса заявили, что готовы взять на себя расходы на перевозку тела Дадашева в Россию и его похороны, а также пожизненно выплачивать деньги его семье.

Россиянин проводил в США отборочный бой по версии IBF в первом полусреднем весе. Поединок был остановлен после 11-го раунда по просьбе тренера Дадашева.

Интерфакс сообщает, что по пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, спортсмена экстренно увезли в больницу с отеком мозга. Ему сделали трепанацию черепа, врачи затруднялись сделать долгосрочный прогноз.

Дадашев - призер чемпионатов России, участвовал в Европейских играх 2015 года, мастер спорта России международного класса. После Европейских игр он принял решение перейти в профессиональный бокс.

Травмы с летальным исходом случаются в боксе не впервые, отмечает Русская служба Би-би-си. Так, в 2011 году уроженец Кемерово Роман Симаков встретился на ринге в Екатеринбурге с проживающим в США Сергеем Ковалевым. В 6-м раунде Симаков в первый раз оказался в нокдауне, а спустя несколько минут его вынесли с ринга на носилках и доставили в больницу. Там спортсмену провели операцию на мозге, однако спустя три дня он скончался.

В 2008 году кореец Чхве Е Сам скончался после выигранного им боя, ему было 35 лет. Он вышел на ринг с Хери Амолом из Индонезии на бой в наилегчайшей категории до 50,2 кг. В 12 раунде он получил сильный удар, но смог выйти из нокдауна. Сразу после объявления его победителем Чхве Е Сам потерял сознание и умер спустя неделю от кровоизлияния в мозг.

В 2005 году бывший чемпион мира в легком весе 35‑летний американец Левандер Джонсон скончался после боя против мексиканца Хесуса Чавеса. В начале 11 раунда рефери принял решение остановить поединок, в котором Джонсон пропускал множество ударов. В раздевалке американец потерял сознание и был доставлен в больницу, где ему провели операцию по удалению субдуральной гематомы на головном мозге. Он умер спустя пять дней от повреждений, полученных в поединке.