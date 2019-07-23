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Команда из АР Крым намерена продолжать играть в чемпионате Украины

"Таврия" вышла из отпуска.

Команда из АР Крым намерена продолжать играть в чемпионате Украины
"Таврия"
Фото: tavriya.com.ua

Симферопольская "Таврия", которая в настоящее время базируется в Бериславле (Херсонская обл.) не намерена сниматься с чемпионата Второй лиги ПФЛ, сообщает Sport Arena.

Вчера команда под руководством Сергея Шевченко вышла из отпуска.

По состоянию на сегодня в ее расположении 16 игроков. На просмотр ожидается приезд ряда потенциальных новичков, из которых выберут 3-5 на усиление.

В минувшем сезоне "Таврия" заняла 7-е место в турнирной таблице группы B Второй лиги.

Напомним, "крымчане" являются первым чемпионом независимой Украины (1992 год).

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