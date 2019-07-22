Клубы Английской Премьер-Лиги выстроились в очередь за игроком "Динамо"

Николай Шапаренко может отправиться на Туманный Альбион.

Ведущие клубы Английской Премьер-Лиги пристально следят за 20-летним игроком "Динамо" Николаем Шапаренко, сообщает Caughtoffside.

Атакующий полузащитник киевлян попал в сферу интересов лондонских "Арсенала", "Челси" и "Вест Хэма", а также "Манчестер Юнайтед", уточняет издание.

Отметим, что в прошлом сезоне Шапаренко сыграл за "Динамо" 33 матча, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Его контракт с киевским клубом действует до июля 2023 года, Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.

Отметим, что с игрой Шапаренко хорошо знакомы болельщики "Челси" – Николай принимал участие в обоих матчах 1/8 финала Лиги Европы против "пенсионеров" (0:3, 0:5).