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Моуриньо обозвал Венгера нечестным тренером

Два специалиста проработали вместе в АПЛ 11 лет.

Моуриньо обозвал Венгера нечестным тренером
Арсен Венгер (слева) и Жозе Моуриньо
Фото: EPA/UPG

Бывший главный тренер лондонского "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поведал о своих отношениях с экс-тренером "Арсенала" Арсеном Венгером, и причину, почему их отношения не сложились.

"Венгер принадлежит к той касте людей, которую называют вуайеристами. Он очень уж любит подглядывать за всеми. Есть такие люди, которые покупают телескоп и подглядывают за всеми. Так было и со мной, когда я работал в "Челси". Это не честно по отношению к команде", - цитирует португальского специалиста английский журналист Роберт Бизли в книге, написанной о Жозе.

"Между нами большая разница. Он специалист по неудачам, а я - нет. Я боюсь проигрывать только потому, что делаю это нечасто. Если бы у меня был такой результат с "Челси", как у него с "Арсеналом", я бы уехал из Лондона и не возвращался бы", - рассказал Моуриньо.

Напомним, взаимоотношения Моуриньо и Венгера в Английской Премьер-Лиги завязались в 2004 году, когда португалец в первый раз возглавил "Челси".

Венгер покинул "канониров" по окончании сезона 2017/18, Моуриньо был уволен из "Манчестер Юнайтед" в конце 2018 года.

За 23 года работы в "Арсенале" Венгер выиграл 17 трофеев, из них 3 за победу в Английской Премьер-Лиге, 7 – в Кубке Англии и столько же в национальном Суперкубке. Так что, слова Моуриньо насчет неудач Венгера не совсем отвечают действительности.

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