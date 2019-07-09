Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович составил свой вариант сборной всех времен.

Результат "скромный" швед опубликовал у себя в Twitter.

В команде все 11 позиций занял сам футболист.

Свое решение форвард также прокомментировал: "Моя команда всех времен. Осталось только решить с тренером. Думаю, что это тоже будет Златан".

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 8 июля 2019 г.

Напомним, Ибрагимович выступает за американский клуб с 2018 года. В этом сезоне MLS он провел 15 матчей, забил 13 мячей и сделал три голевые передачи.

В прошлом он также играл за итальянские "Ювентус", "Интер" и "Милан", испанскую "Барселону", английский "Манчестер Юнайтед", голландский "Аякс" и французский "Пари Сен-Жермен".

Он становился чемпионом Голландии, Италии, Испании и Франции. Лишь Английская Премьер-Лига ему не покорилась.