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Златан Ибрагимович составил сборную всех времен: в ней 11 Златанов

Остался открытым только вопрос коуча.

Златан Ибрагимович составил сборную всех времен: в ней 11 Златанов
Многоликий "Янус"-Ибрагимович
Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovi

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович составил свой вариант сборной всех времен. 

Результат "скромный" швед опубликовал у себя в Twitter.

В команде все 11 позиций занял сам футболист. 

Свое решение форвард также прокомментировал: "Моя команда всех времен. Осталось только решить с тренером. Думаю, что это тоже будет Златан".

Напомним, Ибрагимович выступает за американский клуб с 2018 года. В этом сезоне MLS он провел 15 матчей, забил 13 мячей и сделал три голевые передачи.

В прошлом он также играл за итальянские "Ювентус", "Интер" и "Милан", испанскую "Барселону", английский "Манчестер Юнайтед", голландский "Аякс" и французский "Пари Сен-Жермен".

Он становился чемпионом Голландии, Италии, Испании и Франции. Лишь Английская Премьер-Лига ему не покорилась.

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