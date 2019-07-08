Накануне в Лозанне состоялся 8-й этап "Бриллиантовой лиги".

В забеге на 5 000 метров случился забавный эпизод.

Перед заключительным кругом лидировал с большим отрывом представитель Эфиопии Хагос Гебривет.

Однако африканец ошибся с подсчетом пройденных кругов и подумав, что это уже финиш, начал праздновать победу.

Через мгновение мимо Гебривета пронесся локомотив атлетов и Хагос осознал ошибку, но было уже поздно.

В итоге эфиопец финишировал лишь десятым.