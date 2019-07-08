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На этапе Бриллиантовой лиги легкоатлет по ошибке начал праздновать победу за круг до финиша

Невнимательность стоила Хагосу Гебривету победы…и призовых денег.

На этапе Бриллиантовой лиги легкоатлет по ошибке начал праздновать победу за круг до финиша
Хагос Гебривет
Фото: скриншот

Накануне в Лозанне состоялся 8-й этап "Бриллиантовой лиги".

В забеге на 5 000 метров случился забавный эпизод. 

Перед заключительным кругом лидировал с большим отрывом представитель Эфиопии Хагос Гебривет.

Однако африканец ошибся с подсчетом пройденных кругов и подумав, что это уже финиш, начал праздновать победу.

Через мгновение мимо Гебривета пронесся локомотив атлетов и Хагос осознал ошибку, но было уже поздно.

В итоге эфиопец финишировал лишь десятым.

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