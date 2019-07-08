Накануне в Лозанне состоялся 8-й этап "Бриллиантовой лиги".
В забеге на 5 000 метров случился забавный эпизод.
Перед заключительным кругом лидировал с большим отрывом представитель Эфиопии Хагос Гебривет.
Однако африканец ошибся с подсчетом пройденных кругов и подумав, что это уже финиш, начал праздновать победу.
Через мгновение мимо Гебривета пронесся локомотив атлетов и Хагос осознал ошибку, но было уже поздно.
В итоге эфиопец финишировал лишь десятым.
¡INSÓLITO! Hagos Gebrhiwet salió a celebrar el primer puesto en la prueba de 5000 metros de la Diamond League de Lausanne, pero le quedaban 400 metros por recorrer. Y cuando quiso retomar, terminó 10º... pic.twitter.com/E1Zb43z7EL— TyC Sports (@TyCSports) 5 июля 2019 г.