Раздражителем для Лео стал чилиец Гари Медель.

Фото: EPA/UPG Два "боевых петуха"

В предпоследнем поединке Копа Америки-2019 – в "бронзовом" финале сошлись финалисты последних двух розыгрышей Кубка Америки сборные Чили и Аргентины.

На этот раз сильнее оказались аргентинцы 2:1 – голы у победителей на счету Серхио Агуэро (12-я минута) и Пауло Дибалы (22), у проигравших отличился Артуро Видаль (59 - с пенальти).

Примечательно, что с 37-й минуты команды доигрывали поединок вдесятером. Прямые красные карточки получили Лионель Месси и Гари Медель, устроившие на лицевой линии поля внутренние разборки.

Отметим, что для 32-летнего капитана аргентинской команды это вторая красная карточка в карьере. Первую он получил уже через 47 секунд после выхода на замену в товарищеской игре против сборной Венгрии 17 августа 2005 года в своем дебютном матче за национальную сборную.

Напомним, что в главном матче турнира сыграют сборные Бразилии и Перу.

Матч состоится сегодня, начало поединка - в 23:00 по Киеву.

Обзор матча Аргентина - Чили: