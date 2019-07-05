Сергей Бубка отверг обвинения во взятке при выборе столицы Олимпиады-2016

"Диак никогда не связывался со мной по поводу выборов столицы Олимпиады-2016".

Фото: kmu.gov.ua Сергей Бубка

Член Международного олимпийского комитета (МОК), олимпийский чемпион Сергей Бубка отверг обвинения в получении взятки при выборе места проведения летних Олимпийских игр 2016 года. Об этом он написал в своем Twitter.

I completely reject all the false claims made by the former Rio State governor who is currently serving a long prison sentence for corruption. — Sergey Bubka (@sergey_bubka) 5 липня 2019 р.

"Я полностью отрицаю все ложные заявления, сделанные бывшим губернатором Рио, которого сейчас ждет длительное заключение из-за коррупции. Мои адвокаты используют все правовые инструменты, чтобы опровергнуть обвинения и защитить мои права", - написал Бубка.

Mr Diack has never contacted me about my vote at the election of the host city for the Olympic Games 2016. My lawyers will write to Mr Diack to ask him to explain the allegations of Mr Cabral who wrongly claims in his testimony that Mr Diack could secure my vote. — Sergey Bubka (@sergey_bubka) 5 липня 2019 р.

"Господин Диак (пятый президент Международной Ассоциации легкоатлетических федераций – ИИАФ, сенегалец Ламин Диак, - прим. LB.ua) никогда не связывался со мной по поводу выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Мои адвокаты написали господину Диаку и попросили его объяснить обвинения господина Кабрала, который в своих заявлениях ошибочно утверждает, что господин Диак мог получить мой голос", - написал Бубка.

Напомним, Бубка возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины, является олимпийским чемпионом 1988 года в прыжках с шестом, шестикратным чемпионом мира, чемпионом Европы. С 1999 года является членом МОК.

Накануне стало известно, что бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, а тот перераспределил их между несколькими членами МОК, в числе которых был и Бубка.

Абсурдность обвинения Кабрала подтверждает тот факт, что включенный в "список взяточников" российский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов не голосовал за Рио-де-Жанейро на выборах столицы Олимпиады-2016.

"Вы знаете, это тяжело понять, юристы сейчас работают. Могу сказать, что я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро. Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно", - цитирует Попова "Спорт-Экспресс".