У кандидата от "Слуги народа" нашли виллу в Вене и кумовство с Медведчуком
У кандидата от "Слуги народа" нашли виллу в Вене и кумовство с Медведчуком
«Баварська зрада» та боротьба за крісло голови Єврокомісії
«Баварська зрада» та боротьба за крісло голови Єврокомісії
В Киевской области убили гардеробщицу Верховной Рады
В Киевской области убили гардеробщицу Верховной Рады
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
ГлавнаяСпорт

Сергей Бубка отверг обвинения во взятке при выборе столицы Олимпиады-2016

"Диак никогда не связывался со мной по поводу выборов столицы Олимпиады-2016".

Сергей Бубка
Фото: kmu.gov.ua
Сергей Бубка
Член Международного олимпийского комитета (МОК), олимпийский чемпион Сергей Бубка отверг обвинения в получении взятки при выборе места проведения летних Олимпийских игр 2016 года. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я полностью отрицаю все ложные заявления, сделанные бывшим губернатором Рио, которого сейчас ждет длительное заключение из-за коррупции. Мои адвокаты используют все правовые инструменты, чтобы опровергнуть обвинения и защитить мои права", - написал Бубка.

"Господин Диак (пятый президент Международной Ассоциации легкоатлетических федераций – ИИАФ, сенегалец Ламин Диак, - прим. LB.ua) никогда не связывался со мной по поводу выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Мои адвокаты написали господину Диаку и попросили его объяснить обвинения господина Кабрала, который в своих заявлениях ошибочно утверждает, что господин Диак мог получить мой голос", - написал Бубка.

Напомним, Бубка возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины, является олимпийским чемпионом 1988 года в прыжках с шестом, шестикратным чемпионом мира, чемпионом Европы. С 1999 года является членом МОК.

Накануне стало известно, что бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, а тот перераспределил их между несколькими членами МОК, в числе которых был и Бубка.

Абсурдность обвинения Кабрала подтверждает тот факт, что включенный в "список взяточников" российский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов не голосовал за Рио-де-Жанейро на выборах столицы Олимпиады-2016.

"Вы знаете, это тяжело понять, юристы сейчас работают. Могу сказать, что я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро. Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно", - цитирует Попова "Спорт-Экспресс".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также