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В программу Олимпиады-2024 предварительно включен экзотический вид "спорта"

Окончательное решение будет принято в 2020 году.

В программу Олимпиады-2024 предварительно включен экзотический вид "спорта"
Фото: EPA/UPG

Скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг предварительно включены в программу летних Олимпийских игр в Париже-2024, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме того, МОК предварительно одобрил включение в программу Игр-2024 и соревнований по такому, казалось бы, далекому от спорта виду, как брейк-данс.

Это решение было принято на 134-й сессии МОК в Лозанне.

По словам президента организации Томаса Баха, эти четыре вида спорта соответствуют программе развития олимпийского движения МОК.

"Они гендерно сбалансированы, более городские и позволяют нам поддерживать связь с молодым поколением", - сказал Бах.

Окончательное решение о включении новых видов спорта в программу ОИ-2024 исполком МОК примет в декабре 2020 года.

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