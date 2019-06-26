31 августа Ломаченко может завоевать третий из четырех чемпионских поясов

Всемирный боксерский совет (WBC) подтвердил, что бой за вакантный пояс чемпиона мира в легком весе между чемпионом мира по версиям WBO и WBA Василием Ломаченко и обязательным претендентом на титул Люком Кэмпбеллом состоится 31 августа, сообщает sportarena.com.

Также известно, что Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл будут драться в Великобритании. Ранее предполагалось, что бой могут перенести в США, из-за чего заметно пострадал бы гонорар украинца.

Напомним, титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC остается вакантным после того, как Майки Гарсия отказался от пояса чемпиона в данной весовой категории.

Добавим, еще один титул в легком весе - IBF - находится в руках ганского боксера Ричарда Комми который в середине лета будет защищаться от посягательств ветерана Раймундо Бельтрана, а победитель этой встречи должен будет незамедлительно провести обязательную защиту против сильнейшего в паре Лопес – Накатани.