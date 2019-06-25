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Неймар согласовал переход в "Барселону" с понижением зарплаты на 13 млн евро, - СМИ

Да бразилец настоящий альтруист.

Неймар согласовал переход в "Барселону" с понижением зарплаты на 13 млн евро, - СМИ
Неймар
Фото: EPA/UPG

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар приблизился к переходу в "Барселону" сообщает Diario Sport.

Игроку сборной Бразилии удалось согласовать контракт с каталонским клубом. При этом зарплата Неймара будет существенно меньше, чем в парижском клубе.

По контракту, рассчитанному на 5 лет, зарплата игрока будет составлять "всего" 24 млн евро в год, что на 13 млн меньше той, которую он получает в ПСЖ.

Добавим, что согласно нынешнему "окладу" Неймар получает примерно 100 тыс. евро в день.

Футболист согласился на первое же предложение "Барселоны", без обсуждений и торгов, отмечает издание.

Сам футболист не раз заявлял, что вернуться в Каталонию является его приоритетной задачей. Так же форвард понимает, что его трансфер может не потянуть даже "Барселона", поэтому и пошел на такие условия "блаугранас".

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