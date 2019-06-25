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Чемпион мира в супертяжелом весе проиграл суд на 4,4 млн долл. российскому боксеру

Дело тянулось 3 года.

Чемпион мира в супертяжелом весе проиграл суд на 4,4 млн долл. российскому боксеру
Деонтей Уайлдер
Фото: boxingtalk.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер проиграл суд с промоутерской компанией World of Boxing (WOB), которая представляет интересы россиянина Александра Поветкина, сообщает BoxingTalk.

Напомним, в 2016 году поединок Уайлдер - Поветкин был отменен из-за того, что "Русский Витязь" провалил допинг-тест (в его образце мочи было обнаружено запрещенное вещество – мельдоний).

Американский чемпион потребовал возместить ему полную сумму гонорара, которая достигла 4,37 млн долл., уточняет издание

Апелляционный суд США отверг претензии Уайлдера сообщив о недостаточном количестве причин, чтобы промоутерская компания WOB должна была вернуть эти деньги. По мнению суда, WBC отвечало за проведение поединка Уайлдер - Поветкин, поэтому WBC и является ответственным за его срыв.

В свою очередь, WBC, несмотря на положительные результаты теста, решило, что Поветкин не нарушил программу WBC "Чистый бокс".

В своей резолюции WBC пояснило о "невозможности установить, что г-н Поветкин принимал мельдоний после 1 января 2016 года".

Дело в том, что мельдоний был запрещен именно с этой даты.

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