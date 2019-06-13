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Усик отказался от боя с Поветкиным по политическим мотивам

Александр Усик дал откровенное интервью.

Усик отказался от боя с Поветкиным по политическим мотивам
Александр Усик
Фото: Twitter

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился мнением о возможном бое с россиянином Александром Поветкиным.

"Промоутеры разговаривали между собой, но это сильно переводит все в политику. Не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон", - заявил Усик YouTube-каналу USYK17.

Кроме того, 32-летний чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF уточнил, что не собирается возвращаться в крузервейт.

Напомним, Усик отказался от третьего чемпионского пояса - по версии WBO.

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