На стартовавшем во Франции Чемпионате мира по футболу среди женщин проходят матчи первого тура.

В группе F сборная США встречалась с командой Таиланда.

Матч в Реймсе завершился сокрушительной победой американок 13:0.

Таким образом, сборная США побила рекорд Чемпионатов мира по самой крупной победе. Предыдущее достижение принадлежало женской Бундестим, разгромившей Аргентину в 2007 году со счетом 11:0.

Кроме того, матч был ознаменован еще некоторыми рекордными достижениями.

Так, форвард сборной США Алекс Морган забила 5 голов и повторила рекорд по количеству голов в одном матче ЧМ. До нее пента-трик делала еще одна американка Мишель Экерс.

А Карли Ллойд стала самой возрастной американской футболисткой, забивавшей на чемпионатах мира - 36 лет 330 дней.

Добавим, что помимо Таиланда, американкам предстоят игры в групповом турнире с Чили и Швецией. В их очном противостоянии сильнее были европейки 2:0.

Отметим, женская сборная США - трехкратный чемпион мира и четырехкратный олимпийский чемпион.

Видеообзор матча США - Таиланд - на официальном сайте ФИФА.