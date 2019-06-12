1400 непальских строителей погибли при подготовке Катара к ЧМ-2022, - СМИ

Правительство Непала подтвердило гибель многих непальских строителей при подготовке футбольных стадионов к Чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре, сообщает Arab News.

Немецкая телекомпания WDR в документальном фильме "Ловушка в Катаре" рассказала о сложном положении рабочих и их ужасных жизненных условиях на строительных плащадках Мундиаля.

Представитель Министерства труда Непала Нараян Рагми подтвердил факт гибели непальцев.

"Это факт, что многие непальские рабочие погибли в Катаре за эти годы. У меня сейчас нет информации о документальном фильме. Но то, что многие люди погибли в Катаре, это правда. С тех пор, как мы начали отправлять наших работников в Катар, некоторые люди погибли. Я не уверен, является ли верной цифра в 1 400 человек, может 200 или 300. Должен уточнить это с властями, связанными с проблемой", - отметил госслужащий.

По данным непальского правительства, в результате несчастных случаев и плохих условий жизни ежегодно уносилось около 110 жизней. Семьи погибших рабочих не получили никакой компенсации от Дохи, говорится в фильме WDR.

При этом Рагми добавил, что с непальскими рабочими подписывается меморандум о взаимопонимании с Дохой, а также двустороннее соглашение.

Кроме того, рабочие были проинформированы перед отъездом из Непала и прошли программу ориентации.