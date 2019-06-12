Накануне в матче отбора Евро-2020 чемпион мира – сборная Франции сокрушила на выезде Андорру 4:0.

Один из голов на счету форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Таким образом, Мбаппе записал на свой счет сотый гол в карьере, и установил своеобразный европейский рекорд, сообщает lequipe.fr.

На момент поединка Килиану было 20 лет, 5 месяцев и 22 дня.

Для сравнения, лидеры последнего десятилетия в футболе Лионель Месси и Криштиану Роналду забили свои сотые голы в карьере, когда им исполнилось по 22 года.

Напомним, мировым рекордсменом по этому показателю является легендарный бразилец Пеле.

Всего в 180 матчах в карьере Мбаппе забил 87 мячей на клубном уровне и 13 голов за сборную Франции.

Видеообзор матча Андорра - Франция.