"Пари Сен-Жермен" установил ценник на Мбаппе

"Пари Сен-Жермен" не будет рассматривать предложения по трансферу нападающего Кильяна Мбаппе ниже 250 млн евро, информирует L’Équipe.

По данным издания, ПСЖ не заинтересован в расставании с чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции и не будет рассматривать предложения ниже указанной суммы. Ранее клуб опубликовал заявление, касающееся будущего игрока, где сообщил, что сотрудничество парижан и Мбаппе продолжится в следующем сезоне.

Напомним, что предметно интересуется футболистом "Реал".

В минувшем сезоне Мбаппе провел 51 матч во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 5 результативных передач.