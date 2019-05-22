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На новой форме "Динамо" будет присутствовать элемент национального флага

Новую экипировку представят 26 мая.

"Динамо" (Киев) в своем Instagram проинформировало о скорой презентации новой формы на сезон 2019/20.

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26 травня під час матчу ФК “Динамо” Київ - ФК “Львів” офіційний спортивний спонсор київського клубу - New Balance, представить нову ігрову форму, в якій команда гратиме у сезоні 2019/2020. ⠀ Форма має ексклюзивний дизайн та витримана в фірмових кольорах клубу. Окрім цього, на честь 80-річчя з дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі присутній його автограф. ⠀ Вже під час матчу, 26 травня, нову форму клубу можна буде придбати у fan-shop ФК "Динамо" Київ на НСК "Олімпійський", а у роздрібній мережі та на офіційному сайті shop-fcdk.com - з 27 травня.

Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Но изображения появились в Интернете еще до официальной презентации, которая состоится 26 мая во время матча 31-го тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" – ФК "Львов".

Напомним, техническим спонсором "Динамо" является компания New Balance. Именно она и разработала новый дизайн экипировки на следующий сезон.

Домашняя форма будет в белом цвете с синими полосками на рукавах и государственным флагом на манжетах. Гостевой комплект формы выполнен в синих цветах. Цвета флага Украины также присутствуют.

Фото: sport.ua
Фото: sport.ua
Ранее сообщалось, что на форме в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, будет присутствовать его автограф.

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