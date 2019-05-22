"Динамо" (Киев) в своем Instagram проинформировало о скорой презентации новой формы на сезон 2019/20.

Но изображения появились в Интернете еще до официальной презентации, которая состоится 26 мая во время матча 31-го тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" – ФК "Львов".

Напомним, техническим спонсором "Динамо" является компания New Balance. Именно она и разработала новый дизайн экипировки на следующий сезон.

Домашняя форма будет в белом цвете с синими полосками на рукавах и государственным флагом на манжетах. Гостевой комплект формы выполнен в синих цветах. Цвета флага Украины также присутствуют.

Фото: sport.ua Фото: sport.ua