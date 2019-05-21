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Игрок лондонского "Арсенала" пропустит финал Лиги Европы из-за угрозы безопасности

Игрок лондонского "Арсенала" пропустит финал Лиги Европы из-за угрозы безопасности
Генрих Мхитарян
Фото: arsenal.com

Полузащитник лондонскго "Арсенала" Генрих Мхитарян принял решение пропустить финал Лиги Европы против "Челси", который состоится 29 мая в Баку, информирует официальный сайт "канониров".

"Арсенал" тщательно изучил все варианты участия Мхитаряна в предстоящем матче, но после обсуждения этого вопроса с футболистом и его семьей решили, что он не поедет в Баку. Мы написали письмо в УЕФА и выражаем глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Генрих является ключевым игроком для нашего клуба, поэтому это большая потеря. Ситуация очень грустная, так как финалы случаются редко в карьере футболиста", – гласит заявление "Арсенала".

В свою очередь, Генрих также выразил сожаление по этому поводу.

"Рассмотрев все возможные варианты, мне пришлось принять решение пропустить финал с "Челси". Такие игры случаются редко в карьере футболиста, я хочу признаться, что мне очень больно, потому что не смогу принять участие в финале ЛЕ. Буду болеть и поддерживать свою команду. Давайте выиграем кубок!", – написал Мхитарян.

Азербайджан и Армения находятся в состоянии напряженности из-за спора по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Стоит добавить, что МИД Азербайджана давал добро на участие армянского легионера "Арсенала" в финале Лиги Европы в Баку.

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