Игрок лондонского "Арсенала" пропустит финал Лиги Европы из-за угрозы безопасности

Полузащитник лондонскго "Арсенала" Генрих Мхитарян принял решение пропустить финал Лиги Европы против "Челси", который состоится 29 мая в Баку, информирует официальный сайт "канониров".
"Арсенал" тщательно изучил все варианты участия Мхитаряна в предстоящем матче, но после обсуждения этого вопроса с футболистом и его семьей решили, что он не поедет в Баку. Мы написали письмо в УЕФА и выражаем глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Генрих является ключевым игроком для нашего клуба, поэтому это большая потеря. Ситуация очень грустная, так как финалы случаются редко в карьере футболиста", – гласит заявление "Арсенала".
В свою очередь, Генрих также выразил сожаление по этому поводу.
[...] It‘s the kind of game that doesn’t come along very often for us players and I must admit, it hurts me a lot to miss it.I will be cheering my teammates on! Let’s bring it home @Arsenal 🏆💪🏼💪🏼💪🏼 #uel #final #arsenal #chelsea #AFC #COYG pic.twitter.com/gnDA6oyolw— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) 21 мая 2019 г.
Азербайджан и Армения находятся в состоянии напряженности из-за спора по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
Стоит добавить, что МИД Азербайджана давал добро на участие армянского легионера "Арсенала" в финале Лиги Европы в Баку.