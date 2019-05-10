Клопп сравнил членов УЕФА с "наркоманами" за выбор Баку местом проведения финала Лиги Европы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал руководство УЕФА за выбор места проведения финала Лиги Европы.

"Поездка в Баку на финал Лиги Европы, это действительно смешно. Не знаю, что кушают парни, которые принимают решения", - цитирует коуча "красных" Sky Sports. .

"В прошлом году мы летали в Киев. Да, это замечательный город, но маловероятно что в финале могла играть команда из России или той части мира.

Возвращаясь к Баку, я даже не знаю, как туда добраться. Есть ли регулярные рейсы. Решение должно приниматься более разумно.

В Мадриде фанаты «Ливерпуля» сталкиваются с грабежом. Я знаю, что обычно снять комнату можно за 100 фунтов, а сейчас цена доходит до 2700 тыс. Это просто сумасшествие. Должна использоваться практика скидок или фиксированная цена", - заявил Клопп.

Отметим, что 29 мая в финале Лиги Европы сыграют "Арсенал" и "Челси".

Финал Лиги Чемпионов состоится 1 июня в Мадриде. Соперником подопечных Клоппа будет "Тоттенхэм".