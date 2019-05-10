Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
ГлавнаяСпорт

Клопп сравнил членов УЕФА с "наркоманами" за выбор Баку местом проведения финала Лиги Европы

Главный тренер "Ливерпуля" призвал УЕФА более взвешенно подходить к вопросу выбора места проведения финалов.

Клопп сравнил членов УЕФА с "наркоманами" за выбор Баку местом проведения финала Лиги Европы
Юрген Клопп
Фото: EPA/UPG

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал руководство УЕФА за выбор места проведения финала Лиги Европы.

 "Поездка в Баку на финал Лиги Европы, это действительно смешно. Не знаю, что кушают парни, которые принимают решения", - цитирует коуча "красных" Sky Sports. .

"В прошлом году мы летали в Киев. Да, это замечательный город, но маловероятно что в финале могла играть команда из России или той части мира.

Возвращаясь к Баку, я даже не знаю, как туда добраться. Есть ли регулярные рейсы. Решение должно приниматься более разумно.

В Мадриде фанаты «Ливерпуля» сталкиваются с грабежом. Я знаю, что обычно снять комнату можно за 100 фунтов, а сейчас цена доходит до 2700 тыс. Это просто сумасшествие. Должна использоваться практика скидок или фиксированная цена", - заявил Клопп.

Отметим, что 29 мая в финале Лиги Европы сыграют "Арсенал" и "Челси".

Финал Лиги Чемпионов состоится 1 июня в Мадриде. Соперником подопечных Клоппа будет "Тоттенхэм".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также