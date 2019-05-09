Город Лондон установил рекорд в Лиге Чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов "Аякс" в Амстердаме уступил "Тоттенхэм Хотспур" 2:3.
С учетом первого матча, сыгранном в Лондоне, в котором победу одержал "Аякс" (1:0), "Тоттенхэм" впервые в истории вышел в финал Лиги Чемпионов.
Таким образом, "шпоры" стали третьим клубом из столицы Англии, который попал в финал ЛЧ.
Ранее подобного удавалось достичь лондонскому "Арсеналу" и "Челси".
В финале "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем", который ранее одолел каталонскую "Барселону" (0:3, 4:0).
Встреча состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.