Город Лондон установил рекорд в Лиге Чемпионов

Лондон - первый город, три команды из которого выходили в финал ЛЧ.

Акція на підтримку ЄС біля будівлі парламенту в Лондоні, 29 листопада 2018.

В ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов "Аякс" в Амстердаме уступил "Тоттенхэм Хотспур" 2:3.

С учетом первого матча, сыгранном в Лондоне, в котором победу одержал "Аякс" (1:0), "Тоттенхэм" впервые в истории вышел в финал Лиги Чемпионов.

Таким образом, "шпоры" стали третьим клубом из столицы Англии, который попал в финал ЛЧ.

Ранее подобного удавалось достичь лондонскому "Арсеналу" и "Челси".

В финале "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем", который ранее одолел каталонскую "Барселону" (0:3, 4:0).

Встреча состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.