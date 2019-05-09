Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Оккупационные власти Крыма признали права Елены Зеленской на квартиру в Ливадии
Оккупационные власти Крыма признали права Елены Зеленской на квартиру в Ливадии
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
Атака на голову КС: операція інавгурація
Атака на голову КС: операція інавгурація
​В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - нардеп
​В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - нардеп
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
ГлавнаяСпорт

Лидер сборной России по биатлону сыграет свадьбу в Тернополе

Александр Логинов и Мария Кручова уже расписались в Саратове.

Фото: instagram.com/marichkakruchova
Трехкратный призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион Европы, лидер российской биатлонной сборной Александр Логинов и украинская биатлонистка Мария Кручова поженятся 12 мая в Тернополе, сообщает championat.com.

Ранее государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что Кручова завершила карьеру и собирается сосредоточиться на личной жизни. Сама спортсменка информацию о завершении выступлений опровергла.

Лучшим результатом 24-летний биатлонистки стала победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушем в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU нынешнего сезона.

В общем зачете Кубка мира минувшего сезона Логинов стал вторым, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Бё.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также