Англия стала лидером по количеству команд, выходивших в финал Лиги Чемпионов

В ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" в Амстердаме в драматичной борьбе обыграл местный "Аякс" (3:2) и вышел в финал.

Таким образом, лондонцы пополнили список команд из Англии, достигавших финала главного клубного европейского турнира.

Ранее это удавалось "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпулю" и "Арсеналу". По этому показателю Англия обошла Испанию, став страной с наибольшим количеством финалистов в ЛЧ.

Испанские клубы, которые достигали финала ЛЧ: "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Валенсия".

Отметим, что вполне возможна ситуация, когда финалы и Лиги Чемпионов, и Лиги Европы будут представлены исключительно английскими клубами.

Напомним, в первых матчах 1/2 финала Лиги Европы "Челси" на выезде сыграл вничью с "Айнтрахтом" (1:1), а "Арсенал" выиграл домашний поединок у "Валенсии" (3:1).

Ответные поединки ЛЕ состоятся сегодня.