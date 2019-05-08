"Шахтер" стал лидером в Европе по продолжительности беспроигрышной серии в чемпионате

В прошедший уик-энд "Шахтер" в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги разгромил ФК "Львов" 5:0 и, с учетом осечки "Динамо" в матче с "Александрией" (1:1), до девяти очков оторвался от киевлян в турнирной таблице за 5 туров до финиша первенства.

Кроме того, благодаря этой победе "горняки" смогли продолжить свою беспроигрышную серию в играх чемпионата Украины, достигнув отметки в 24 матча.

По этому показателю "Шахтер" занял в текущем сезоне первое место среди Топ-10 европейских лиг.

Ближайшими преследователями "Шахтера" являются лиссабонская "Бенфика" и стамбульский "Галатасарай" (по 17 поединков без поражений). Однако, учитывая количество оставшихся матчей, им не удастся обойти подопечных паулу Фонсеки в этом сезоне.

В последний раз "горняки" проигрывали еще в прошлом году "Динамо" 3 августа в рамках 3-го тура УПЛ.