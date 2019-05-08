В матче "Ливерпуль" - "Барселона" определился первый финалист Лиги Чемпионов

На "Энфилде" состоялся ответный поединок 1/2 финала Лиги Чемпионов, в котором "Ливерпуль" принимал "Барселону".

Встреча завершилась победой хозяев 4:0.

Для реанимации интриги в двухраундовом противостоянии "Ливерпулю" необходим был быстрый гол.

И подопечные Юргена Клоппа выполнили эту задачу-минимум. На 7-й минуте после удара капитана команды Джордана Хендерсона первым на добивании сыграл Дивок Ориги 1:0.

"Барселона" попала в сложную психологическую ситуацию.

Однако, к середине тайма гости успокоили игру. При этом сами стали создавать опасные моменты у ворот Алиссона. Своими шансами не воспользовались Лионель Месси, Филиппе Коутиньо и Жорди Альба.

До перерыва гол Ориги так и остался единственным в матче.

Во втором тайме к достижению подопечных Эрнесто Вальверде можно отнести то, что до второго пропущенного гола они сумели продержаться на одну минуту дольше, чем в первой половине встречи - Джорджиньо Вейналдум забил гол на 53-й минуте 2:0.

А спустя еще 3 минуты голландский легионер "красных" делает дубль и устанавливает паритет по сумме двух матчей 3:0.

От Вейналдума решил не отставать и Ориги, на 79-й минуте оформивший свой дубль 4:0.

"Ливерпуль" становится первым финалистом Лиги Чемпионов нынешнего сезона.

Завтра состоится второй полуфинальный матч – в Амстердаме "Аякс" встретится с "Тоттенхэмом".

Напомним, первый поединок в Лондоне выиграл голландский клуб 1:0.