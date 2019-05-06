Стал известен гонорар Усика за бой с Такамом

Гонорар бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика в дебютном поединке в супертяжелом весе против Карлоса Такама составит более миллиона долларов, сообщает sportarena.com.

Такам за этот бой заработает 800 тыс. долл., уточняет издание.

Напомним, бой Усик - Такам состоится 25 мая в американском Оксон Хилл.

В последнем бою 32-летний украинец победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы в первом тяжелом весе, однако позже сам отказался от пояса чемпиона по версии WBA из-за перехода в хэвивейт.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и обладателю чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO.Энтони Джошуа.