Капитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба

Капитан лондонского "Челси" Гари Кэхилл заявил, что покинет клуб со "Стэнфорд Бридж" в конце сезона, сообщает The Telegraph.

Основной причиной, по словам Кэхилла, стало неуважительное, на его взгляд, отношение со стороны главного тренера Маурицио Сарри, который лишает его игровой практики без объяснения причин.

"Если взглянуть на общую картину, а не на этот сезон конкретно, то мы с "Челси" отлично подошли друг другу. Здесь я смог проявить себя на самом высоком уровне, отдавая все свои силы за клуб и футболку, когда выходил на поле. Но сезон 2018/19 лично для меня оказался просто ужасным, но я сотру его из головы, когда покину клуб", - заявил Гарри в эксклюзивном интервью The Telegraph.

"Нынешний сезон выдался очень сложным. За прошлые шесть лет я выиграл с "Челси" все, что мог, а сейчас мне приходится следить за матчами с трибун – и это не то, чего я ждал. Я знаю, как работает клуб, у меня отличные отношения с игроками и персоналом, но какой от этого толк, когда тренер не использует тебя как игрока без объяснения причин", - отмечает Кэхилл.

Кроме того, капитан "пенсионеров" заявил, что не уважает главного тренера.

"Мне трудно уважать того, кто не уважает меня, не уважает то, чего ты добился в клубе. Такая ситуация была не только со мной, но и с другими игроками, и это неправильно. Вокруг идут разговоры, что я завершаю карьеру, но это не так. Я уверен, что проведу еще три или четыре сезона, если судить по моей форме.

Я покидаю "Челси", будучи благодарным всем игрокам, сотрудникам и болельщикам. Я ухожу с высоко поднятой головой", - подытожил Кэхилл.

Добавим, что в нынешнем сезоне игрок сборной Англии провел за "Челси" всего 7 матчей во всех турнирах, причем только одну игру в Английской Премьер-Лиге, появившись на поле на 21 минуту.

Напомним, Кэхилл был представлен в качестве игрока "Челси" 16 января 2012 года. С помощью трансфера Кэхилла банковский счет клуба "Болтон" пополнился на 7 млн фунтов.