В рамках предпоследнего тура Английской Премьер-Лиги на "Виталити Стэдиуме" в Борнмуте одноименный клуб принимал полуфиналиста Лиги Чемпионов – "Тоттенхэм".
Встреча завершилась неожиданной победой хозяев 1:0.
В первом тайме явное игровое и территориальное преимущество было на стороне "шпор".
Подопечные Маурисио Почеттино создали целый каскад голевых моментов у ворот "Борнмута", но Марк Траверс в этот день был непробиваем.
А под занавес первой половины встречи глупую красную карточку схлопотал Сон Хын Мин, проявивший несвойственную южнокорейцам несдержанность.
Вышедший у "Тоттенхэма" во втором тайме полузащитник Хуан Фойт продержался на поле всего 2 минуты – за абсолютно необязательный грубый фол в центре поля 21-летний аргентинский легионер "шпор" отправился вслед за Сон Хын Мином.
"Тоттенхэм" вдевятером целый тайм держался стойко.
Однако, на 90+1 минуте защитник "Борнмута" Натан Аке выиграл воздух при подаче углового и забил решающий гол.
Своим поражением лондонский клуб поставил под сомнение свое попадание в Топ-4.