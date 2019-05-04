Полуфиналист Лиги Чемпионов целый тайм играл вдевятером в матче Английской Премьер-Лиги

В рамках предпоследнего тура Английской Премьер-Лиги на "Виталити Стэдиуме" в Борнмуте одноименный клуб принимал полуфиналиста Лиги Чемпионов – "Тоттенхэм".

Встреча завершилась неожиданной победой хозяев 1:0.

В первом тайме явное игровое и территориальное преимущество было на стороне "шпор".

Подопечные Маурисио Почеттино создали целый каскад голевых моментов у ворот "Борнмута", но Марк Траверс в этот день был непробиваем.

А под занавес первой половины встречи глупую красную карточку схлопотал Сон Хын Мин, проявивший несвойственную южнокорейцам несдержанность.

Вышедший у "Тоттенхэма" во втором тайме полузащитник Хуан Фойт продержался на поле всего 2 минуты – за абсолютно необязательный грубый фол в центре поля 21-летний аргентинский легионер "шпор" отправился вслед за Сон Хын Мином.

"Тоттенхэм" вдевятером целый тайм держался стойко.

Однако, на 90+1 минуте защитник "Борнмута" Натан Аке выиграл воздух при подаче углового и забил решающий гол.

Своим поражением лондонский клуб поставил под сомнение свое попадание в Топ-4.