Боксерше из Ирана грозит тюрьма за выход на ринг без хиджаба

Спортсменка провела поединок во Франции с Анной Шовен и вместе с тренером Махьяром Мошипуром просит политического убежища, отмечает издание.
Власти Ирана выдали ордер на арест Хадем за выход на ринг без хиджба. Кроме того, ее обвиняют в тренировках под руководством мужчины.
Хадем одержала над Шовен победу и стала первой иранкой, одержавшей победу на международном уровне.
В свою очередь, Федерация любительского бокса Ирана предпочла дистанцироваться от конфликта, заявив, что Хадем не зарегистрирована у них и выступала во Франции как частное лицо. Тем не менее, это не помешало властям предпринять юридические попытки арестовать Садаф.