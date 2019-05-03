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Боксерше из Ирана грозит тюрьма за выход на ринг без хиджаба

Садаф Хадем отказалась возвращаться на родину.

Садаф Хадем
Фото: eurosport.ru
Садаф Хадем
Иранская боксерша Садаф Хадем отказалась возвращаться на родину из-за угроз ареста, сообщает eurosport.ru.

Спортсменка провела поединок во Франции с Анной Шовен и вместе с тренером Махьяром Мошипуром просит политического убежища, отмечает издание.

Власти Ирана выдали ордер на арест Хадем за выход на ринг без хиджба. Кроме того, ее обвиняют в тренировках под руководством мужчины.

Хадем одержала над Шовен победу и стала первой иранкой, одержавшей победу на международном уровне.

В свою очередь, Федерация любительского бокса Ирана предпочла дистанцироваться от конфликта, заявив, что Хадем не зарегистрирована у них и выступала во Франции как частное лицо. Тем не менее, это не помешало властям предпринять юридические попытки арестовать Садаф.

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