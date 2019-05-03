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УЕФА вынес вердикт по "делу Мораеса"

Украина не понесла наказание.

УЕФА вынес вердикт по "делу Мораеса"
Жуниор Мораес
Фото: ФК Шахтер

Дисциплинарный комитет УЕФА, заседание которого состоялось 2 мая, не наказал Украину снятием очков по делу форварда Жуниора Мораеса, дебютировавшего в этом году в составе национальной команды, сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко на своей странице в Фейсбуке.

"Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков - настоящих патриотов Украины - и в УЕФА, и в ФИФА", - написал Павелко.

"Искренне желаю футболисту успехов и забитых голов за главную команду Украины! А болельщиков сборной приглашаю поддержать сине-желтых в двух ближайших матчах с Сербией и Люксембургом, которые состоятся во Львове в начале июня! Слава Украине!", - подытожил футбольный функционер.

Добавим, что Украине грозило два технических поражения по 0:3 из-за участия форварда "Шахтера" в матчах отбора к Евро-2020 против команд Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).

После 2 туров отбора сборная Украины занимает первое место в своей группе с четырьмя очками. Следующие два матча команда Андрея Шевченко сыграет во Львове против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

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