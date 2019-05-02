Месси забил свой 600-й гол на клубном уровне

Вчера вечером "Барселона" в рамках первого полуфинального матча Лиги Чемпионов нелогично крупно, исходя из характера игры, обыграла "Ливерпуль" 3:0.

Дублем отметился капитан "блаугранас" Лионель Месси.

Второй гол, забитый аргентинцем со штрафного на 82-й минуте, стал для Лео 600-м в составе каталонского клуба.

Символично, что ровно 14 лет назад - 1 мая 2005 года - Месси забил свой первый гол за "Барселону" в ворота "Альбасете".

Напомним, неделю назад Криштиану Роналду забил свой 600-й гол в клубной карьере.