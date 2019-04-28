Страна четырех революций
Страна четырех революций
Не вір, не бійся, не проси. Або шпаргалка для Зе!команди щодо Росії
Не вір, не бійся, не проси. Або шпаргалка для Зе!команди щодо Росії
На крыше товарняка в Харьковской области насмерть ударило током 17-летнего парня
На крыше товарняка в Харьковской области насмерть ударило током 17-летнего парня
Екатерина Рожкова: «Давить на Национальный банк - то же самое, что стрелять себе в ногу»
Екатерина Рожкова: «Давить на Национальный банк - то же самое, что стрелять себе в ногу»
Коломойский рассказал, в каком статусе готов работать с Зеленским
Коломойский рассказал, в каком статусе готов работать с Зеленским
Зеленский ответил на планы Путина раздать украинцам российские паспорта
Зеленский ответил на планы Путина раздать украинцам российские паспорта
Зайцева, осужденная за смертельное ДТП в Харькове, попросила об условном сроке
Зайцева, осужденная за смертельное ДТП в Харькове, попросила об условном сроке
Лукашенко досрочно покинул саммит в Китае
Лукашенко досрочно покинул саммит в Китае
​Выбор судьбы
​Выбор судьбы
ГлавнаяСпорт

Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

Криштиану спас "Ювентус" от проигрыша в Милане.

Роналду забил 600-й гол на клубном уровне
Рогацци поздравляют Криштиану с юбилейным голом
Фото: EPA/UPG

В рамках 34-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" в ранге победителя текущего чемпионата встречался на "Джузеппе Меацца" с местным "Интером".

Боевой матч завершился вничью 1:1.

Счет на 7-й минуте открыли хозяева - Раджа Найнгголан.

А на 62-й минуте Криштиану Роналду бильярдным ударом восстановил равновесие в счете 1:1.

Для 34-летнего португальца этот мяч стал 600-м на клубном уровне.

Криштиану отличился 5 раз, играя за лиссабонской "Спортинг", 118 – за "Манчестер Юнайтед", 450 - за мадридский "Реал" и уже 27 голов забил за "Старую синьору".

В нынешнем сезоне, в рамках Серии А, Роналду провел 27 матчей и забил 20 голов. Также на его счету 11 ассистов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также