Криштиану спас "Ювентус" от проигрыша в Милане.

В рамках 34-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" в ранге победителя текущего чемпионата встречался на "Джузеппе Меацца" с местным "Интером".

Боевой матч завершился вничью 1:1.

Счет на 7-й минуте открыли хозяева - Раджа Найнгголан.

А на 62-й минуте Криштиану Роналду бильярдным ударом восстановил равновесие в счете 1:1.

Для 34-летнего португальца этот мяч стал 600-м на клубном уровне.

Криштиану отличился 5 раз, играя за лиссабонской "Спортинг", 118 – за "Манчестер Юнайтед", 450 - за мадридский "Реал" и уже 27 голов забил за "Старую синьору".

В нынешнем сезоне, в рамках Серии А, Роналду провел 27 матчей и забил 20 голов. Также на его счету 11 ассистов.